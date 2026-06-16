CNTE provoca compras de pánico en gasolineras de Oaxaca

Esta noche se registran en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados como Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y el Valle de Etla, compras de pánico en gasolineras, debido a la toma de la planta de Abastecimiento y Distribución de Pemex por parte de los maestros de la CNTE.

Desde este martes, comenzó a difundirse información que debido a la toma comenzaba a escasear la gasolina, lo cual alertó a la ciudadanía.

En las gasolineras del Valle de Etla, desde las 20 horas de este martes, se observan largas filas de automovilistas preocupados por el temor de quedarse sin gasolina.

Filas para cargar gasolina en la zona metropolitana de Oaxaca pic.twitter.com/G6lKULs2kl — Más Noticias Oaxaca (@Masnoticias0ax) June 17, 2026

Cierran más de una decena de gasolineras

Por Patricia Briseño

Al cumplirse dos semanas del bloqueo que integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE mantienen a las puertas de la planta de abasto de combustible y gas licuado de Pemex, en el municipio conurbado de Santa María El Tule, como medida de presión para la atención de sus reclamos, más de una decena de gasolineras de la capital y periferia de Oaxaca cerraron momentáneamente ante la disminución de sus inventarios.

José Luis Ballesteros, presidente de la Asociación de Gasolineros del Estado de Oaxaca, comentó que "las estaciones no están cerrando por protesta (del plantón magisterial), están cerrando porque ya no tienen qué vender".

En declaraciones a la prensa, expuso que luego de dos semanas de sortear el abasto intermitente del combustible debido a que ocasionalmente las pipas conseguían ingresar a la planta de Pemex, no todas tuvieron la misma suerte de sortear el campamento magisterial afuera de la terminal.

De acuerdo con el líder de los gasolineros oaxaqueños, algunos empresarios determinaron proveerse en otras terminales de Pemex, ubicadas en otras regiones o fuera de la entidad, pero el costo y el desplazamiento les representó pérdidas al sector, por lo que decidieron suspender la venta, antes que dejar vacías las bombas.

Ir a una terminal alterna, tiene la ventaja de que puedes seguir surtiendo las estaciones, pero la desventaja de que se tienen costos operativos muchísimo más elevados por traslados y tiempos de espera”, refirió Ballesteros.

Advirtió que los inventarios de las gasolineras se están agotando, y “cada vez lo hacen más rápido, porque no solamente atienden a la clientela habitual, sino a adicionales”.

Dijo que el plantón magisterial afecta a las pipas particulares que carga combustible y lo reparten en las gasolineras, sino también afecta a las pipas de Pemex y concesionarias, procedentes de la refinería de Salina Cruz que tampoco han podido descargar el combustible.

Las pipas procedentes de la refinería no esperan, simplemente se retira y surten a otras terminales de Pemex en otros estados, y eso agrava la situación porque los inventarios están muy bajos, y tampoco se pueden surtir”, agregó.

Por lo pronto, conforme avanzó la tarde del martes, las estaciones de servicio de distintos rumbos de la capital y zona metropolitana concentraron un número inusual de automovilistas, motociclistas y camionetas de reparto ante la eventual falta de combustible, o tandeo del mismo.

A pesar de la intranquilidad que empezó a permear entre la población por la baja de inventarios en las gasolineras, la membresía de la Sección 22 del SNTE-CNTE se mantuvo afuera de la planta de distribución de combustible, como ocurre desde hace dos semanas, cuando decidieron acordaron el cierre simbólico de la planta.

Al respecto, el gobierno del estado no ha emitido ninguna postura al respecto, que le ofrezca a la ciudadanía certidumbre de que podría detonar el desabasto de combustible a corto plazo.