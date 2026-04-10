Semar apoya en sofocar incendio en Refinería Olmeca Dos Bocas

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), activó el Plan Marina en su fase de auxilio, luego de registrarse un incendio en las instalaciones de la Refinería Olmeca Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.

El despliegue se produjo tras una llamada de emergencia que alertó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Dos Bocas, desde donde se reportó la presencia de una densa columna de humo negro. A partir de ese momento, se pusieron en marcha los protocolos correspondientes para atender la contingencia, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Elementos de Semar y Pemex lograron controlar el incendio en la Refinería Olmeca Dos Bocas en Tabasco Secretaría de Marina

Para hacer frente a la situación, la Tercera Región Naval movilizó a un centenar de elementos, además de dos helicópteros, dos pipas de agua, un autobús destinado a la evacuación de personal, ocho unidades tipo pick up y cuatro ambulancias tripuladas por 16 integrantes de Sanidad Naval, encargados de brindar atención médica.

En paralelo, el equipo contraincendios de la Refinería Olmeca sumó 150 trabajadores, siete pipas y dos ambulancias. Gracias a la acción conjunta, el siniestro fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos de Semar y Pemex lograron controlar el incendio en la Refinería Olmeca Dos Bocas en Tabasco Secretaría de Marina

En las labores también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como personal del Instituto Estatal de Protección Civil de Tabasco, las unidades municipales de Paraíso y Comalcalco, y la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), quienes contribuyeron con recursos humanos y equipo especializado para sofocar el incendio.