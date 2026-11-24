El cernícalo americano (Falco sparverius),"es el halcón más pequeño y común de Norteamérica", con una distribución en prácticamente todo el territorio mexicano, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Aunque en la práctica, según los registros, cada vez es más difícil observar a ejemplares de su especie en nuestro país, debido a la fuerte presión y la pérdida de ecosistemas de pastizales abiertos.

El estudio "Abriendo Nuevos Caminos: Tendencias del Conteo Navideño de Aves en América Latina y El Caribe (Christmas Bird Count, CBC)", de la National Audubon Society, advierte que el cernícalo americano cayó 34 por ciento en su índice de abundancia en México entre 2013 y 2023.

Lamentablemente, el cernícalo americano no se encuentra listado en la Norma Oficial Mexicana 059, es decir, que no es considerada una especie en riesgo que requiera protección especial.

El informe que se realiza desde hace 126 años, y que modela por primera vez una década de ciencia comunitaria estandarizada para 44 especies clave en la región, advierte que las aves son bioindicadores en tiempo real: sus fluctuaciones reflejan cambios en la calidad del agua, los suelos y el clima antes de que las presiones ambientales escalen para las comunidades humanas.

El reporte permite contrastar las tendencias en México frente al continente, y entre las especies que registran las reducciones más importantes se encuentran, además del cernícalo americano, el semillero brincador (Volatinia jacarina), con -32 por ciento; el mosquero de agua (Sayornis nigricans), -25 por ciento, y el cuco ardilla (Piaya cayana), -0.7 por ciento.

México ocupa el lugar 11 en el mundo en diversidad de aves, con mil 139 especies, lo que representa más del 10 por ciento del total global.

Gráfica de la especie Gráfica: National Audubon Society

El resto del continente

Según el estudio "Abriendo Nuevos Caminos", de las 44 especies evaluadas en América Latina y El Caribe, el 40 por ciento registra disminuciones poblacionales, el 20 por ciento muestra aumentos y el 40 por ciento restante mantiene tendencias estables o señales mixtas que requieren seguimiento continuo.

Los datos que se tomaron en cuenta para realizar este informe provienen de 182 círculos de conteo y cuatro mil 513 observadores voluntarios, respaldados por más de 300 organizaciones locales socias.

A diferencia de jornadas recreativas de observación de un solo día, el Conteo Navideño de Aves opera bajo un protocolo estandarizado desde 1900, cuando fue creado por el ornitólogo Frank Chapman, como alternativa de conservación frente a las cacerías de la temporada de fin de año.

El censo de ciencia ciudadana se realiza anualmente entre el 14 de diciembre y el 5 de enero, durante un periodo continuo de 24 horas dentro de círculos geográficos fijos de 24 kilómetros de diámetro.

"Más de 300 publicaciones científicas revisadas por pares han utilizado los datos históricos del Conteo Navideño de Aves para documentar alteraciones en la distribución por el cambio climático y orientar políticas de conservación", destacó la National Audubon Society.

¡A participar!

Esta organización de la sociedad civil fundada en 1905 en Estados Unidos, dedicada a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el continente americano, colabora con instituciones como la CONABIO y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como asociaciones civiles Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Pronatura y Reforestamos México, para fortalecer capacidades técnicas, conectividad ecológica y economías comunitarias sostenibles.

México se integró al Conteo Navideño de Aves en la temporada 1972–1973. Un caso emblemático es el círculo de San Blas, Nayarit, que nació hace más de cinco décadas impulsado por visitantes norteamericanos y que hoy es sostenido por guías profesionales y jóvenes observadores mexicanos.

La convocatoria está abierta para el Conteo Navideño de Aves número 127, en donde pueden participar desde principiantes hasta especialistas, de manera gratuita sumándose a un círculo existente o registrar uno nuevo a través de la página electrónica: https://cbc.audubon.org/es/join?circle=MXMC