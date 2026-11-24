Un operativo interinstitucional en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala, dejó como saldo dos personas detenidas y el aseguramiento de cuatro ejemplares de aves consideradas especies protegidas, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La acción se llevó a cabo en un domicilio del Barrio de Manantiales, donde efectivos navales y elementos de la Policía de Montaña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindaron seguridad perimetral al personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Durante la intervención, las autoridades localizaron dos crías de halcón y dos pericos verdes de cabeza amarilla, además de una motocicleta.

Las dos personas detenidas, cuya identidad no fue revelada, quedaron a disposición de la autoridad competente, junto con los ejemplares rescatados y el vehículo asegurado.

Las investigaciones permitirán determinar la procedencia de las aves, las condiciones en las que permanecían bajo resguardo y la posible comisión de delitos contra la biodiversidad.