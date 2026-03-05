Van por apoyos a microempresarios en Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anunció una serie de nuevos estímulos fiscales para micro empresas, lo anterior durante la toma de compromiso de la presidenta y del consejo directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Tijuana.

De esta manera, se busca facilitar la generación de empleos formales, así como impulsar la economía local.

La mandataria explicó que el estímulo se aplicará al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, esto permitirá a las microempresas acceder a beneficios adicionales, en función de su tamaño y número de trabajadores.

Hoy damos un paso más, un paso decidido, en favor de las microempresas. Porque si la MiPyme es el motor, la microempresa es el corazón: la tienda, el taller, la estética. Por eso, he instruido el ajuste al Decreto de Estímulos para que las microempresas y emprendedores tengan un beneficio mayor”, subrayó.

El estímulo beneficiará a todo tipo de micro empresas; los negocios que tengan de uno a cinco empleados, tendrán u estímulo del 50 por ciento, es decir, pagarán una tasa efectiva del 2.13 por ciento, mientras que aquellas con entre seis y diez trabajadores, el estímulo será del 35 por ciento y para las empresas que tengan entre 11 y 50 empleados, se mantendrá el estímulo vigente del 29 por ciento.

De acuerdo con la gobernadora, esto representa un beneficio estimado de 70.5 millones de pesos al año en apoyo al sector, el objetivo es fortalecer el trabajo formal, mantener los empleos y generar opciones de crecimiento para los pequeños negocios.

“Este gobierno seguirá apostando por quienes generan empleo, pagan nómina y todos los días trabajan para sacar adelante a Baja California. Apoyar a quienes emprenden y emplean es una inversión inteligente para el presente y el futuro de nuestro estado”, concluyó.

