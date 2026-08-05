Confirman 33 casos de ciclosporiasis en México

La Secretaría de Salud confirmó 33 casos de Cyclospora cayetanensis en diferentes entidades federativas del país.

Sin dar más detalles, en un comunicado señaló que los pacientes “continúan bajo seguimiento epidemiológico conforme a los protocolos nacionales".

Reiteró que en México se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para detectar productos contaminados con este parásito que produce una infección intestinal con cuadros de diarrea intensa conocida como “diarrea explosiva”.

LECHUGAS MEXICANAS NO ESTÁN CONTAMINADAS

En relación con el brote de cyclospora reportado en Estados Unidos, la Secretaría de Salud sostuvo que los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de la nación vecina, “no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas” en lechugas procedentes de una empacadora en el estado de Guanajuato.

“Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas”, agregó.

La autoridad sanitaria enfatizó que la identificación de un país como origen preliminar de un producto durante una investigación internacional “no constituye, por sí misma, evidencia de que la contaminación haya ocurrido en ese lugar, por lo que las investigaciones continúan hasta contar con evidencia científica concluyente”.

MANTIENEN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

La Secretaría de Salud expuso que en breve dará a conocer los resultados tras la notificación emitida por las autoridades sanitarias del Reino Unido respecto de viajeros que presentaron infección con cyclospora y que estuvieron en la Riviera Maya en Quintana Roo.

Agregó que la Cofepris y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de dicha entidad.

“Realizando inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.

“Las visitas de campo concluyeron el 4 de agosto y actualmente los laboratorios realizan el procesamiento de las muestras recolectadas, cuyos resultados serán dados a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes”, señaló.