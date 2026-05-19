Anuncian incremento de producción de autos en México

El anuncio del incremento de la producción en México de la empresa automotriz General Motors hasta en 80 mil unidades es una prueba de la confianza en la economía del país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

General Motors iniciará la actualización de sus líneas de producción en Ramos Arizpe, Coahuila, para construir hasta 80 mil vehículos adicionales hacia 2029, anunció Francisco Garza, presidente y director general de General Motors en México.

Sheinbaum explicó, desde la planta de General Motors en Toluca, que como parte de la búsqueda de inversiones del Plan México, ella misma contactó a líderes de las empresas más grandes del mundo, entre ellas a la CEO de la automotriz, Mary Barra.

“Lo primero que les dije es: ‘Queremos que se queden en México, no piensen en irse fuera de aquí. Aquí tenemos a los mejores trabajadores del mundo’. Increíblemente, lo que me dijeron es: ‘Tienen razón, las empresas mexicanas son las más productivas de todo el mundo’. Me lo dijo General Motors.

“Y en particular en la industria automotriz, presumieron sus plantas en México”, puntualizó la presidenta.

De acuerdo con Garza, los 80 mil vehículos adicionales que producirá la empresa automotriz en México serán de los modelos Aveo y Groove, cuya producción comenzará en 2027.

Cabe señalar que desde hace años la titular del Ejecutivo utiliza un Aveo de su propiedad para sus traslados en la Ciudad de México.

“Por qué, si el Aveo es uno de los autos favoritos de las y los mexicanos, además es un auto accesible, por qué no se produce en México, y le hice ese planteamiento a la CEO global de General Motors. Dijo: ‘Bueno, tienes razón, por qué no nos ponemos a trabajar para ver qué tenemos que hacer para que se produzca en México’”, expuso Sheinbaum.

El planteamiento de la empresa automotriz es modificar sus líneas de producción para comenzar a producir ambos modelos a partir de 2027, y se espera alcanzar una producción de hasta 80 mil unidades hacia 2030. Esto forma parte de una inversión de mil millones de dólares que realiza en México.

Al acto protocolario del anuncio acudieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la coordinadora del Consejo Económico Asesor, Altagracia Gómez; y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.