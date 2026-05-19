Camioneta con peregrinos cae a barranco en Hidalgo; hay 2 muertos y 16 heridos

Dos personas sin vida y 16 lesionadas es el saldo que dejó un accidente vehicular cuando una camioneta que trasladaba peregrinos cayó a un barranco de más de 20 metros de profundidad en el municipio serrano de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, la noche del lunes.

El accidente ocurrió cuando la unidad transitaba en una curva del puente de Tenango con dirección a la comunidad de Ahuatitla donde presuntamente la camioneta se quedó sin frenos, por lo que salió del camino y cayó en la barranca.

En redes sociales se difundió un video donde se observa a un hombre que logró salir de la camioneta y subir hasta llegar a la carretera para pedir ayuda. En el sitio, automovilistas que circulaban por la zona intentaron ayudar mientras que cuerpos de emergencia arribaban al lugar.

Momentos después, elementos de seguridad llegaron e iniciaron con las labores de rescate, mientras que paramédicos brindaron primeros auxilios a los heridos para posteriormente trasladarnos a la cabecera municipal de Tepehuacán; quienes presentaban lesiones más graves al hospital de Tlanchinol.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad realizaron la toma de datos de prueba y el levantamiento de los cuerpos.

vjcm