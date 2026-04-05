Condenan a maestra de Tamaulipas por ciberacoso contra madre y sus hijos

Ciudad Victoria . – Un tribunal estatal de Tamaulipas condenó a una maestra de educación primaria por el delito de ciberacoso.

La sentenciada fue identificada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas como Irlanda Yasmín “D”.

Aunque las autoridades no ofrecieron más datos, fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de una docente de la escuela primaria “Leyes de Reforma”, ubicada en el municipio de Llera de Canales, al sur de la entidad.

Los hechos ocurrieron el 15 de febrero de 2023 en dicho plantel; ese día, Irlanda Yasmín publicó en una red social una fotografía de la víctima junto a sus hijos menores de edad.

La imagen incluía un mensaje de odio, con lo que la maestra vulneró la dignidad, la paz y la tranquilidad de la familia afectada.

La familia intentó resolver el conflicto por la vía del diálogo y solicitó a la docente borrar las publicaciones ofensivas, pero ella se negó.

Posteriormente, acudieron a la dirección de la escuela, cuyo personal respondió que no contaba con facultades para intervenir.

Como instancia superior, recurrieron a la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas, que también declinó actuar.

Ante la falta de soluciones, los afectados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

Un tribunal de alzada vinculó a proceso a la maestra y, tras desahogarse las diligencias y presentarse las pruebas correspondientes, se dictó una sentencia de 11 meses de prisión, una multa de 5 mil 657 pesos, la suspensión de sus derechos políticos, una amonestación formal y el pago de una reparación del daño a la parte ofendida.

Además, Irlanda Yasmín enfrenta otra denuncia por violencia familiar equiparada.

De acuerdo con las investigaciones, presuntamente una de las hijas de la mujer que fue víctima de ciberacoso habría recibido un castigo físico por parte de la docente en la misma escuela donde la menor estudiaba.

En el transcurso de esta semana se llevará a cabo una audiencia en la que un juez de control determinará si la vincula a proceso o no por este nuevo señalamiento.