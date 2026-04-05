OAXACA. Oax.- Madre e hijo fallecieron por ahogamiento en las playas de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, por el alto oleaje en la franja costera desde Pinotepa Nacional hasta San Mateo del Mar, por el evento de mar de fondo.

La mujer de unos 37 años de edad perdió la vida al intentar salvarle la vida a su hijo quien era arrastrado por las olas de más de tres metros de alto. Sin embargo, a pesar de conseguirlo, ella murió en el lugar. Minutos más tarde, el hijo falleció en el traslado al hospital de la jurisdicción istmeña.

Reproducir Tragedia en playa de Oaxaca: Mueren madre e hijo y buscan a desaparecida

En el mismo contexto, elementos de la Secretaría de Marina iniciaron la búsqueda de una bañista desaparecida, luego de ser arrastrada por el mar en su pretensión por ayudar a la mujer, reportó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca.

En tanto, un bañista del estado de Puebla, fue rescatado con vida por guardavidas en la Playa de Puerto Angelito, en Pochutla; el visitante, hizo caso omiso de las recomendaciones de no ingresar a la zona de playa por el alto oleaje.

Asimismo, en la presa Ricardo Flores Magón, del distrito de Santiago Jamiltepec, bañistas corrieron atemorizados luego del avistamiento de un caimán en la zona.

El personal de Protección Civil municipal acordonó el área y recomendó evitar acercarse o molestar al ejemplar que llegó desplazado a la represa.

En una acción coordinada, los tres niveles de gobierno llamaron a locales y visitantes respetar las indicaciones de seguridad y evitar ingresar al agua cuando existan alertas.