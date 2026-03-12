Sopesan en la SEP la restricción de redes sociales a infancias

México considera limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales para proteger su salud mental, siguiendo el ejemplo de países como Australia, explicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en entrevista con AFP.

En un contexto de creciente preocupación internacional por el impacto de estas plataformas en los menores de edad, las autoridades mexicanas abrieron un periodo de consultas con diferentes actores sociales que debe desembocar en propuestas de regulación para junio.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en vetar el acceso de menores de 16 años a redes sociales. En enero, los diputados franceses aprobaron la misma prohibición para menores de 15 años, aunque aún debe ratificarla el Senado. España, Dinamarca e Indonesia estudian restricciones similares.

El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores de edad. Y ahí es donde deberíamos pensar en poner ciertos límites, porque no veo responsabilidad por parte de las empresas para hacerse cargo de esto”, afirma Delgado en referencia a las compañías que operan las redes sociales, pero no regulan sus contenidos.

A Meta, a Facebook, a TikTok, lo que les interesa es tener followers (seguidores) y no hay filtros sobre contenidos que pudieran afectar la salud emocional de los niños, de las niñas”, agrega.

Según Delgado, es obligación del Estado mexicano determinar los riesgos a los que están expuestos los estudiantes, en particular, porque muchas redes se han convertido en espacios “descontrolados” donde campean contenidos violentos o pornográficos y se ejerce el ciberacoso.

Aclara, no obstante, que cualquier límite debe surgir del debate y no imponerse desde el poder.

Queremos que (las propuestas) vengan de abajo, de la propia experiencia de los padres de familia, de distintas comunidades, de maestros y maestras. Que ellos nos señalen cuáles deberían ser estos límites y la manera de regularlos”, matiza.

Con información de AFP.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: AFP.

“¡Qué padre!”: Emmanuel Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró el anuncio de que México evalúa restringir el uso de redes sociales a menores de edad.

Qué padre. Gracias por unirse al movimiento”, expresó vía X el mandatario europeo.

Esto, dado que en enero, a Asamblea Nacional de aquel país aprobó una ley que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales y restringe el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas.

El texto aprobado establece que las plataformas de redes sociales deberán verificar de forma efectiva la edad de sus usuarios e impedir el acceso a aquellos menores de 15 años. De este modo, la responsabilidad no recaería únicamente en las familias, sino también en las propias empresas tecnológicas, expresó la Fundación Sol (Safe on line).

Por Verónica Mondragón

La medida contra el uso de redes sociales en las infancias en otros países

Brasil / En agosto de 2025, el país implementó medidas que limitan el acceso a las plataformas digitales.

Estados Unidos / Florida prohíbe a los menores de 14 años acceder a las redes sociales y exige a los jóvenes de 14 y 15 años tener consentimiento paterno.

Dinamarca / Cuenta con acuerdos para prohibir redes a menores de edad desde finales del año pasado.

Australia / El 10 de diciembre de 2025, se convirtió en el primer país en implementar una prohibición formal para que las plataformas impidan el acceso a menores de 16 años.

España / El 3 de febrero, el gobierno español anunció nuevas medidas para impedir que los menores de 16 años accedan a redes sociales.

Grecia / En ese país desde septiembre de 2024, ya está prohibido el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Con información de AFP.

*mcam