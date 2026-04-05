Detienen a mujer por venta de actas de nacimiento falsas

Derivado de una denuncia anónima elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvieron en flagrancia a Noemí “N”, quien fue sorprendida cuando imprimía y vendía actas de nacimiento apócrifas en una papelería de su propiedad en el municipio de Vicente Guerrero en el estado de Durango.

La detenida simulaba la expedición de documentos oficiales, engañando a la ciudadanía al hacerles creer que contaban con validez y con supuestos membretes emitidos por la Dirección General del Registro Civil de Durango.

Las autoridades también aseguraron impresoras, equipos de cómputo, teléfonos celulares y diversa documentación, presuntamente relacionada con la comisión de estos hechos ilícitos en el estado.

Esta detención se suma a las realizadas en contra de 26 personas más, integrantes de esta red de impresión de actas apócrifas en diversos municipios del estado de Durango, en donde se han ejecutado más de 40 cateos derivado de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción para desarticular redes delictivas.

Con estas acciones, se ha logrado la recuperación de recursos públicos, mediante acuerdos reparatorios celebrados por los infractores y el incremento en la recaudación del Registro Civil, ya que estas estructuras ilícitas impedían que dichos ingresos se integraran de manera efectiva a las arcas del estado.

JCS