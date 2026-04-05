Camioneta de pasajeros cae a barranco en Hidalgo; hay siete heridos

Un accidente carretero registrado en la región de la Sierra Alta de Hidalgo movilizó a corporaciones de emergencia, luego de que una unidad de transporte de pasajeros se saliera del camino y terminara en el fondo de un barranco dejando un saldo de siete lesionados.

El percance ocurrió sobre la carretera federal México–Tampico, a la altura del municipio de Molango, donde una camioneta tipo Sprinter, color blanco, perdió el control por causas aún no esclarecidas y cayó a una profundidad aproximada de 10 metros.

En la unidad viajaban 22 personas, quienes se dirigían desde el estado de Tlaxcala hacia San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes formarían parte de un grupo de danza que había participado en una presentación.

Tras el incidente, elementos de seguridad pública municipal, estatal y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al sitio, junto con paramédicos y rescatistas, quienes realizaron maniobras para auxiliar a los pasajeros y trasladarlos a zonas seguras.

Además de los lesionados, el accidente dejó daños materiales significativos en la unidad.

Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

JCS