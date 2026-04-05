Reconocerán a 62 mil educadores comunitarios del Conafe en procesos del sistema docente

Más de 62 mil educadoras y educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) podrán participar en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del sistema docente nacional, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, señaló que esta medida permitirá que quienes realizan servicio social educativo en comunidades de alta y muy alta marginación puedan ver reconocida su práctica pedagógica frente a grupo, así como acceder a oportunidades laborales dentro del sistema educativo regular.

De acuerdo con la SEP, esta acción forma parte del compromiso del gobierno para fortalecer la educación comunitaria y respaldar a quienes trabajan en condiciones adversas. Actualmente, estas figuras educativas atienden a más de 638 mil personas en más de 59 mil comunidades de aprendizaje distribuidas en localidades con altos niveles de marginación.

Por su parte, el director general del Conafe, Gabriel Cámara Cervera, destacó que el acercamiento entre este organismo y el sistema educativo regular representa un paso clave para fortalecer la formación docente y reconocer el trabajo en contextos complejos.

Para acceder a este beneficio, las y los educadores deberán tramitar una constancia que acredite su práctica educativa comunitaria, la cual se otorgará a quienes hayan cumplido al menos dos ciclos escolares continuos de servicio, con participación mínima de siete meses por ciclo.

La medida busca no solo abrir nuevas rutas profesionales, sino también legitimar la experiencia adquirida en campo por miles de jóvenes que sostienen la educación en algunas de las zonas más vulnerables del país.