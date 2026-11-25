A cinco años de internamiento definitivo fue condenado un adolescente por su responsabilidad en el asesinato de cinco personas y el intento de homicidio de otras 12, durante un ataque armado perpetrado en abril de 2026 en un palenque del municipio de Corregidora, Querétaro.

La agresión ocurrió el 15 de abril, alrededor de las 21:30 horas, en un inmueble de la colonia Amanecer Balvanera, también conocida como Valle Dorado, donde se desarrollaban peleas de gallos.

Según las investigaciones, varios hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes.

El ataque dejó cinco personas sin vida y otras 12 lesionadas.

Tras el proceso penal, un juez especializado en justicia para adolescentes dictó sentencia condenatoria e impuso la máxima medida de internamiento prevista para menores de edad, además del pago por concepto de reparación del daño.

El sentenciado, originario de Santa Rosa de Lima, Guanajuato, fue detenido en mayo mediante un operativo coordinado entre las fiscalías de Querétaro y Guanajuato, con apoyo de análisis de videograbaciones y estudios de balística.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para localizar a los demás involucrados, pues hasta ahora no se han reportado nuevas detenciones.

Entre las líneas pendientes también se encuentra la búsqueda de una mujer que permanece desaparecida desde el ataque y que, según testimonios, habría sido llevada por desconocidos con rumbo a Guanajuato.