Una persona perdió la vida y cinco más resultaron lesionadas durante un enfrentamiento entre vecinos registrado este domingo en la colonia La Luna, en la ciudad de Querétaro.

La confrontación ocurrió en el exterior de una vivienda ubicada sobre la calle Cruz del Sur, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varios habitantes de la zona se vieron involucrados en una disputa derivada de viejas rencillas.

Tras el altercado, a través de la línea de emergencias 911 se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio y corporaciones policiales, lo que movilizó a paramédicos y elementos de seguridad hasta el lugar.

Al llegar, los servicios de emergencia encontraron a seis personas con lesiones. Durante la valoración médica se confirmó que una de ellas ya no contaba con signos vitales, mientras que los otros cinco afectados, quienes son hermanos, presentaban diversas heridas.

Pese a las lesiones, los cinco sobrevivientes no requirieron traslado a un hospital, por lo que permanecieron en el sitio para recibir la atención correspondiente.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro acordonaron el área para evitar el paso de personas y vehículos, mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado.

Personal ministerial y peritos acudieron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió la confrontación y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre posibles detenciones relacionadas con el enfrentamiento.