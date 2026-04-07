Condenan a “El 90” a más de 23 años de prisión por homicidio

Un hombre recibió sentencia condenatoria de 23 años, 9 meses y 7 días de prisión, mediante procedimiento abreviado por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de María Magdalena Miranda Pizarro.

Así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de José Eduardo Gallardo Solano en Durango.

La Fiscalía General del Estado informó que el condenado es Francisco Edén Romero Marfileño, alias “El 90” o “Edén” de 28 años de edad.

Mediante audiencia celebrada el 6 de abril de 2026, se le impuso una pena de 23 años, 9 meses y 7 días de prisión.

Además de una multa por 193 mil 639.11 pesos, y como reparación del daño la cantidad de 1 millón 417 mil 158 pesos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 17:30 horas, en la colonia Héctor Mayagoitia de Gómez Palacio, cuando una persona del sexo femenino arribó al lugar y, tras amenazar a varias personas para obligarlas a participar en actividades delictivas y ante su negativa-, realizó una llamada para ordenar una agresión armada.

Posteriormente, alrededor de las 18:00 horas, el ahora sentenciado arribó en compañía de Emmanuel Guillermo Cobián Reynoso, sentenciado por los mismos hechos el 22 de enero 2026, a bordo de un vehículo, para luego Francisco Edén descender de la unidad, y posteriormente sacar de una maleta un arma larga, con la cual realizó varias detonaciones lesionando a Juan Eduardo Gallardo Solano, de 21 años de edad, y privando de la vida a María Magdalena Miranda Pizarro, de 73 años, quien transitaba por el lugar.

También se ocasionaron daños a un vehículo estacionado.

Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga, por lo que el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación, en la cual mediante los elementos probatorios, se logró la identificación de los responsables, solicitando al Juez una orden de aprehensión en su contra, logrando su detención.

Con esta resolución suman ya dos sentencias condenatorias en contra de Francisco Edén Romero Marfileño por distintos hechos delictivos.

El pasado 30 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años, 1 mes y 29 días de prisión en contra del ahora sentenciado y cuatro personas más, por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de policías estatales y municipales en la región Laguna, derivado de un ataque armado registrado el 4 de octubre de 2025 en Gómez Palacio.

JCS