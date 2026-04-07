Habitantes de Oaxaca retienen a policías y regidores para presionar entrega de recursos

En demanda de la partida presupuestal correspondiente al año pasado destinado para obras públicas, habitantes de la comunidad de Chivixhuyo retuvieron a cinco policías y a dos regidores durante la toma del Palacio Municipal de Asunción Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca.

Los manifestantes viajaron desde su comunidad en una decena de camionetas hasta Ixtaltepec y arribaron al inmueble oficial para exigir una audiencia, y luego de no haber sido recibidos por el alcalde, Osvaldo Chiñas, decidieron retener a los elementos de la Policía Municipal.

Por la tarde, también pretendieron detener y amarrar a un funcionario de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, Tizoc Morgan, para intensificar su protesta, pero se desistieron.

El funcionario llegó a la zona de conflicto para establecer un diálogo con los inconformes, sin embargo, en respuesta fue amenazado por el grupo de Chivixhuyo.

El grupo exige la entrega de un millón de pesos del presupuesto 2025; sin embargo, el recurso no ha sido otorgado debido a que el agente municipal aún no ha sido reconocido oficialmente.

Este proceso administrativo ante la Secretaría de Gobierno es obligatorio al inicio de cada año y es lo que ha retrasado la entrega del recurso.

A lo largo de la tarde el ambiente en la zona se reportó tenso, mientras las autoridades buscan canales oficiales para lograr la liberación de retenidos, llegar a acuerdos.

El ambiente en la zona se reportó tenso Foto: Especial

JCS