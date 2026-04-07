Instalan senderos seguros en el Edomex 

En 11 municipios del Estado de México con Alerta de Violencia de Género se están realizando intervenciones urbanas con el objetivo de mejorar la seguridad para las mujeres, como parte del programa “Senderos Mexiquenses Caminemos Seguras”, informó el gobierno de la entidad.

La estrategia, se indicó, incluye la instalación de luminarias, sistemas de videovigilancia y cruces peatonales protegidos en zonas de alta afluencia.

Como ejemplo, se expuso que, en Tlalnepantla, sobre avenida Acueducto, se intervinieron 960 metros con 80 luminarias, tres postes con cámaras de vigilancia y botones de pánico conectados al C2 municipal.

Se establecieron cruces seguros con señalización preventiva y reductores de velocidad.

Además, en atención a la incidencia de violencia de género, se amplía la red de Centros LIBRE, consistente en espacios donde se brinda atención psicológica, asesoría jurídica y capacitación para el empleo a mujeres.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, inauguró recientemente un centro en Santo Tomás, con lo que suman 41 espacios en operación en la entidad.

Cuando nos trasladamos con confianza, cuando transformamos nuestra vida cotidiana en algo más, con más fortaleza y más tranquilidad, podemos decir que vamos avanzando. Ese es el propósito del programa Caminemos Seguras”, dijo Gómez Álvarez.

El gobierno de la entidad indicó que el objetivo es alcanzar la cifra de 47 Centros LIBRE en 2026, con una inversión estimada de 50 millones de pesos.

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