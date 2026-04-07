Ayúdanos a localizar a Jessica, tiene 31 años y luce un tatuaje de la Santa Muerte

El colectivo “Lazos Unidos por Encontrarlos”, con sede en Tamaulipas, inició un operativo de búsqueda de Jessica Jacqueline Rodríguez Rosales, quien fue reportada como desaparecida desde el 4 de abril de este año en Soto la Marina, municipio costero del Golfo de México.

Jessica tiene 31 años, complexión delgada, cara redonda y mide un metro con 55 centímetros.

Como señas particulares, posee varios tatuajes: una rosa en tinta negra, la Santa Muerte, una herradura con sombrero, así como imágenes de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe y la huella de un pie de bebé.

Jessica Jacqueline Rodríguez Rosales, reportada como desaparecida desde el 4 de abril en el municipio Soto la Marina Foto: Especial

El día de su desaparición vestía una blusa blanca de algodón, un short blanco de algodón y sandalias de plástico color rosa con verde.

Hasta el momento no se ha sabido de su paradero.

El colectivo, al tener conocimiento del caso, solicitó apoyo para trasladarse al municipio e iniciar la búsqueda, con la esperanza de encontrarla con vida.

Jessica Jacqueline Rodríguez Rosales, reportada como desaparecida desde el 4 de abril en el municipio Soto la Marina Foto: Especial

Hallan cuerpo de mujer en basurero

Una mujer que fue encontrada sin vida en un basurero clandestino de Reynosa, Tamaulipas, fue identificada como Iris Celene Clemente Zarmiento, quien se ganaba la vida en un negocio lavando autos.

El cuerpo fue localizado el lunes por la tarde en la colonia Puerta Sur, luego de que vecinos alertaran a la policía.

La víctima presentaba huellas de violencia en varias partes del cuerpo.

Familiares acudieron a las autoridades después de tener conocimiento del hallazgo y lograron identificar a la mujer, confirmó Ediht González, presidente del colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”.

Personal de Semefo y Guardia Estatal en un basurero clandestino Foto: Especial

Según sus allegados, Celene se dedicaba al lavado de vehículos para sostener a su hija menor y la última vez que supieron de ella, se dirigía a su centro de trabajo y después perdieron su rastro.

Las autoridades iniciaron las carpetas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, las pesquisas apuntan a que la víctima mantenía una relación con un hombre que ya tenía antecedentes por violencia.

Iris Celene Clemente Zarmiento Foto: Especial

jcp