Condenan a 12 años a hombre por transporte de migrantes en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra de José Eduardo García Gutiérrez, al acreditarse su responsabilidad en el delito de transporte de personas migrantes en situación irregular, en violación a la Ley de Migración.

El caso se remonta a 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaron una detención en el kilómetro 98+200 del tramo Ciudad Obregón–Guaymas, sobre la carretera federal México 15, en el municipio de Guaymas, Sonora. En ese punto, los agentes interceptaron a un individuo que trasladaba a 52 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia legal en el país.

José “N”, detenido por autoridades federales en Sonora, fue sentenciado a 12 años de prisión por transportar a 52 migrantes en situación irregular en 2024. Excélsior

De acuerdo con los reportes oficiales, entre los migrantes había 47 originarios de Guatemala, tres de Honduras y dos de Nicaragua. Un dato que llama la atención y que da dimensión al caso es que 20 de ellos eran menores de edad.

Tras la detención, García Gutiérrez fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Sonora. La representación social integró la carpeta de investigación con las pruebas necesarias y llevó el caso ante un juez, quien finalmente dictó una pena de 12 años de prisión, además de imponer una multa de 814 mil 275 pesos.

La resolución forma parte de las acciones para sancionar el tráfico de personas en rutas carreteras del norte del país, donde este tipo de casos, aunque no siempre visibles, siguen apareciendo con cierta frecuencia.

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