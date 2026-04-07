Aprueban diputados en comisiones Plan B

Con 60 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 13 en contra del PRI, PAN y MC salió adelante el dictamen del llamado Plan B en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados.

A diferencia de lo sucedido en el Senado, en San Lázaro los representantes del PT sí fijaron postura y en respaldo a la propuesta, ya sin el apartado que buscaba que la revocación de mandato se realizará junto con los comicios federales del próximo año.

Por la mañana, el jefe de la bancada de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, ofreció una conferencia de prensa para adelantar el voto favorable, una vez que fue eliminada la parte que sus compañeros rechazaron en la Cámara Alta.

“Vamos a respaldar como grupo parlamentario, tanto en la sesión de comisiones del día de hoy, como el día de mañana que sube al pleno. Lo decimos con toda firmeza y contundencia: la vamos a acompañar”, afirmó el líder de la diputación del PT.

El líder parlamentario petista explicó que lo reformado abona en la ruta de la austeridad porque busca terminar con los privilegios, sin perjudicar, enfatizó, el funcionamiento de ninguna de las instituciones electorales.

Sin embargo, la oposición se mantuvo en contra por considerar, en el caso del PAN, que los cambios no atienen la intromisión del crimen organizado en los comicios. El diputado Homero Niño de Rivera mostró la fotografía del expresidente López Obrador con la madre de Joaquín Guzmán Loera y señaló que, si un titular del Ejecutivo había sostenido esas relaciones, qué podía esperarse de los alcaldes del partido en el poder.

El PRI, en voz de Emilio Suárez, advirtió que la llamada reforma electoral no busca mejorar el sistema, sino debilitar la democracia bajo el pretexto de la austeridad. Calificó al Plan B de centralista y señaló que vulnera el federalismo, poniendo en riesgo la capacidad operativa de instituciones clave como el INE y el Tribunal Electoral.