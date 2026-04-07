Reclaman diputados rendición de cuentas por derrame en Golfo de México

El jefe de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, propuso a sus compañeros de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) solicitar la comparecencia del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

El líder de los panistas en San Lázaro calificó como “ineludible” que el funcionario federal rinda cuentas ante el Congreso por el derrame petrolero en aguas del Golfo de México.

El diputado Lixa consideró que, ante los graves hechos que se suscitan en las costas de Veracruz y de Tamaulipas, “las explicaciones nulas, las inconsistencias en las versiones gubernamentales, exigen una comparecencia seria y una explicación de cara a la nación”.

En el pleno de los diputados, más tarde, el diputado Sergio Gil Rullán recriminó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nalhe, por el abandono, dijo, de los afectados por el derrame.

Reclamó el representante de MC a la mayoría de Morena por desoír en el último mes la petición de su bancada de ayudar a pescadores de servicio. “Los abandonaron y los dejaron tirados. Dijeron que eran unas gotitas de chapopote, aquí están sus gotitas de chapopote”, expuso el legislador mientras mostraba desde la tribuna una cubeta repleta de esos residuos.

“Y si alguno de ustedes quiere seguir con esta mentira, pues aquí hay una cucharada de chapopote para que le entren. Son más de 750 kilómetros de costa afectada, ya está en Tabasco, en Veracruz, en Tamaulipas y hasta a Texas ya llegó este derrame”, denunció Gil Rullán.

El integrante de la bancada naranja cuestionó que, hasta ahora, ningún funcionario involucrado con el derrame, por sus atribuciones, hayan dado la cara desde Pemex y las secretarias de Energía y de Medio Ambiente, como tampoco el titular de la Agencia de Seguridad.

El diputado Zenyazen Roberto Escobar García, de Morena, consideró lamentable la postura del emecista porque, alegó, afecta con sus declaraciones al turismo y a los prestadores de servicios de Veracruz.