Lo condenan a 29 años, 11 meses y 29 días de prisión por feminicidio en Durango

Un sujeto fue condenado a 29 años, 11 meses y 29 días de prisión por el delito de feminicidio agravado, cometido en 2012 en el estado de Durango, en contra de su pareja sentimental.

Salvador Leonel Gallardo ingresó al penal y, además de la pena privativa de la libertad, deberá cubrir una multa de 128 mil 144 pesos y pagar, por concepto de reparación del daño, la cantidad de 354 mil 706 pesos.

Actuación de la Fiscalía y sentencia condenatoria

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que, a través del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio, y con base en los elementos probatorios presentados ante el juez, se obtuvo la sentencia condenatoria contra Salvador Leonel Gallardo.

La víctima respondía en vida al nombre de Adela Batres Cazares, de 42 años, quien falleció a causa de traumatismos múltiples, de acuerdo con los dictámenes periciales integrados en la carpeta de investigación.

Hechos ocurridos en junio de 2012

De acuerdo con la investigación, el 11 de junio de 2012 Adela viajó a Durango para encontrarse con Salvador Leonel, con quien mantenía una relación sentimental. Él acudió a recibirla a la Central Camionera y posteriormente se trasladaron a un domicilio ubicado en la calle Poanas, del fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

Posteriormente, Salvador Leonel privó de la vida a Batres Cazares y colocó su cuerpo en bolsas negras. Luego transportó los restos hacia un camino de terracería que conduce del fraccionamiento Los Encinos al poblado Contreras, en esta capital, para después darse a la fuga.

Investigación, procedimiento abreviado y alcance de la pena

Tras el hallazgo de los restos, el 20 de junio de 2012, el agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos y de Servicios Periciales realizaron las indagatorias correspondientes, las cuales permitieron establecer la presunta responsabilidad de Salvador Leonel, quien fue aprehendido.

Finalmente, mediante un procedimiento abreviado, el juez de la causa dictó sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de 29 años, 11 meses y 29 días de prisión, además del pago de la multa y la reparación del daño ya señaladas.

La pena impuesta equivale en la práctica a 30 años menos un día, una dosificación común cuando la sentencia se emite mediante procedimiento abreviado, figura procesal que implica la aceptación de responsabilidad por parte del imputado y permite reducciones legales de la pena conforme a la normativa aplicable, sin eximir el pago de la multa ni la reparación del daño.

Esta última se determina con base en dictámenes periciales médicos, psicológicos y económicos, así como en criterios legales vigentes, y es independiente de la multa, que constituye una sanción pecuniaria a favor del Estado. Asimismo, el delito de feminicidio agravado contempla penas más severas que el homicidio, al acreditarse razones de género y circunstancias calificadas, lo que explica la extensión de la condena aun cuando se resolvió por la vía abreviada.

