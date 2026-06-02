Con drones descubren centro de almacenamiento de huachicol en Hidalgo

Un operativo de vigilancia aérea permitió a autoridades estatales y federales localizar un predio presuntamente utilizado para el almacenamiento clandestino de hidrocarburo en una zona de difícil acceso del municipio de Cuautepec de Hinojosa.

El hallazgo se realizó en la comunidad de Coatzetzengo, donde personal especializado efectuaba recorridos de reconocimiento mediante drones. Durante los sobrevuelos, los equipos detectaron un punto oculto entre áreas boscosas que presentaba características compatibles con actividades relacionadas con el resguardo ilegal de combustible.

Tras la ubicación del sitio, elementos de seguridad desplegaron un operativo terrestre para inspeccionar el área. En el lugar fueron encontrados 4 mil 100 litros de hidrocarburo, almacenados en cinco contenedores con capacidad aproximada de mil litros cada uno.

Además, las autoridades aseguraron una camioneta tipo van, en cuyo interior también se encontraba parte del combustible recuperado, así como diversos recipientes utilizados para su almacenamiento y traslado.

De acuerdo con los primeros reportes, el predio operaba de manera clandestina y se encontraba alejado de zonas habitadas, lo que dificultaba su detección mediante recorridos convencionales.

Todo el material asegurado, incluido el combustible y la unidad vehicular, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que ya integran la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen del hidrocarburo y deslindar responsabilidades.