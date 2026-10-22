El compromiso de Hospital Angeles con México es de largo plazo: Olegario Vázquez Aldir

En el marco de la celebración del Día del Médico, Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, afirmó que el mayor legado de Hospital Angeles Health System radica en las vidas que transforma con servicios médicos de la más alta calidad a nivel mundial.

“Nuestro mayor legado, estoy convencido, no está, ni estará en los hospitales que construimos, sino en las vidas que transformamos todos los días juntos”, señaló ante mil 200 médicos reunidos en el Hotel Camino Real Polanco.

Durante un desayuno en reconocimiento a la labor y la vocación de las y los médicos, quienes contribuyen diariamente al bienestar de sus pacientes, señaló que el compromiso de Grupo Vazol con el país es de largo plazo.

“Nuestro compromiso con México no depende de un momento específico, no depende de una coyuntura, es una decisión y un compromiso de largo aliento. Es un compromiso de largo plazo”, destacó el licenciado Vázquez Aldir.

La comunidad médica de Hospital Angeles Health System está integrada por especialistas de diversas áreas y constituye uno de los pilares fundamentales para brindar atención integral a más de 1.5 millones de pacientes al año, con médicos de primer nivel y la mejor atención especializada.

“Mi visión es un Sistema Angeles donde la experiencia de cada equipo fortalezca a los demás, donde compartamos conocimiento y llevemos la alta especialidad cada vez más lejos.

“Un sistema que incorpore sí, Inteligencia Artificial, robótica, y medicina genómica, entre otras tecnologías vanguardistas, pero que nunca confunda el valor de una herramienta con el gran valor de quien sabe utilizarla. Queremos estar sí, como lo estamos a la vanguardia de la medicina, a la altura de la confianza de nuestros pacientes”, destacó.

Jesús Ruiz, director general de Hospital Angeles Health System; Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, y Olegario Vázquez Garza. Leonardo Gómez

En el encuentro, el presidente de Grupo Vazol estuvo acompañado de Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System; de Olegario Vázquez Garza, así como de directores corporativos y generales de los 11 hospitales Angeles de la Ciudad de México.

CELEBRACIÓN

La celebración estuvo dedicada a reconocer la invaluable contribución de los integrantes de la comunidad médica, quienes compartieron un espacio de convivencia y reconocimiento a su compromiso con la salud y el bienestar de los pacientes.

“Hay cinco palabras que expresan la grandeza y la responsabilidad de su profesión: Me pongo en sus manos. Quien las pronuncia, estoy convencido, les entrega su miedo, les entrega también su esperanza y lo más valioso que tiene cualquier ser humano. Les entrega su vida”, manifestó.

Hospital Angeles Health System refrendó su compromiso con las y los profesionales de la medicina y reconoció su papel esencial en el fortalecimiento de la institución y en el cumplimiento de su misión de ofrecer servicios de salud con excelencia, innovación y calidez humana.

“Las horas buscando una respuesta ante un problema complejo, el peso de una decisión difícil, la preocupación que sienten por un paciente y que estoy convencido porque lo veo cotidianamente que no termina cuando salen del hospital.

“Quiero que sepan que su esfuerzo no pasa inadvertido, ni por nosotros, ni por la sociedad, que los admiramos profundamente, los valoramos y nos sentimos orgullosos de ustedes”, enfatizó Vázquez Aldir.

VISIÓN DE FUTURO

El presidente de Grupo Vazol expuso que actualmente, hay más de 1400 estudiantes en formación y programas de residencia en 23 hospitales del grupo, quienes representan una enorme responsabilidad que se ejerce todos los días.

“Nuestras alianzas con la Cleveland Clinic y también con Texas Children´s Hospital, deben seguir abriendo oportunidades de aprendizaje, por supuesto, también deben seguir abriendo oportunidades de investigación y de colaboración.

“Queremos acercar el mejor conocimiento del mundo a todos ustedes, nuestros médicos, y dar al mismo tiempo, y dar al talento mexicano más oportunidades de contribuir a él”, indicó.

Como parte del programa del Día del Médico, se realizó una rifa de regalos, en un ambiente de compañerismo y celebración para quienes, con su conocimiento, experiencia y dedicación, hacen posible brindar atención médica de calidad en cada uno de los hospitales de la institución.

Con 40 años de experiencia en la atención médica y hospitalaria, Hospital Angeles Health System es una empresa cien por ciento mexicana y la red de salud privada más importante en el país.

“El compromiso que asumimos de invertir en la transformación de nuestra red, como hemos podido presenciar hoy a lo largo de décadas, se hace también realidad con la reciente apertura del Hospital Ángeles Andares.

“Y se pone de manifiesto también con las próximas aperturas del Hospital Ángeles de Arboledas y el Hospital Angeles, aquí cerca, en Polanco”, dijo el presidente de Grupo Vazol.