Vinculan a César Jaúregui por ejercicio ilegal del servicio público

César Jaúregui, exfiscal del estado de Chihuahua, fue vinculado a proceso esta noche por ejercicio ilegal del servicio público, por lo que continuará interno en el penal de El Altiplano.

Cabe explicar que de los dos procesos contra el exfiscal de Chihuahua sólo continúa el que tiene que ver con traición a la patria, ya que un juez del Estado de México desechó la acusación por coalición de servidores públicos, debido a que no se cumplieron los requisitos.

El exfiscal de Chihuahua compareció sólo por videoconferencia y fueron sus abogados quienes sí acudieron al juzgado de manera presencial.

César Jaúregui fue asegurado el pasado fin de semana luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión, posterior a que en el fuero común se ejecutó un mandamiento judicial en su contra.