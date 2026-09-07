Kener y Hospital Angeles, sinergia de calidad para la atención médica

CANCÚN.- La sinergia entre Laboratorios Kener y Hospitales Angeles Health System, empresas de Grupo Vazol, fortalece la cadena de valor de los servicios médicos privados en México con los más altos estándares de calidad a nivel internacional.

En el marco del Kener APEX Cumbre de Innovación Hospitalaria, Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, entabló un diálogo interactivo desde la Ciudad de México con médicos y especialistas del sector farmacéutico, donde delineó la estrategia de crecimiento de la farmacéutica.

David Chávez, director médico de Laboratorios Kener; Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, y Juan Pablo Mañón, director general de Laboratorios Kener. Eduardo Jimenez Fernandez

Con una inversión superior a los 5 mil 360 millones de pesos se construirá el anexo de la planta productora de Kener en el Parque Industrial Toluca 2000; además, se avanza en el Primer Centro de Mezclas nutricionales, oncológicas y antiinfecciosas para poder atender a los pacientes, el cual se construye en el complejo del Hospital Angeles Pedregal.

Asimismo, se construyen dos ciclotrones aceleradores de partículas, para crear radiofármacos utilizados en estudios de diagnóstico, tanto en León, Guanajuato, como en la Ciudad de México y también se creará una empresa subsidiaria para el procesamiento de plasma en Valle de Chalco, entre otros proyectos.

Liderazgo

El portafolio inicial de la empresa líder en la fabricación de medicamentos estériles, que contaba con un catálogo de 71 productos, crecerá exponencialmente para la fabricación de insumos médicos y moléculas, es decir, los componentes clave de los medicamentos; tan sólo en este año se han creado 11 nuevos productos.

“En meses recientes, hemos estado adquiriendo registros nuevos, incorporando nuevas moléculas al portafolio, siempre con este enfoque particular de convertir a Kener en el productor de estériles inyectables con un enfoque intrahospitalario líder en el país, líder sobre todo en calidad, buscando además la capacidad de producción de nuevas formas farmacéuticas que están evolucionando el mercado.

“Pero, sobre todo, con muy robustos procesos, con muy sólidos requerimientos, no sólo por el cumplimiento que Cofepris establece, sino también por un compromiso y con un portafolio, con una enorme estrategia con el tema hospitalario”, destacó Vázquez Aldir.

La sinergia entre ambas empresas de Grupo Vazol busca consolidar al líder en la región en la cadena de hospitales de alta especialidad, con el suministro garantizado de insumos y soluciones estériles, medicamentos homologados y biotecnológicos para enfermedades cardiovasculares, neurológicas y oncológicas, entre otras.

La estrategia de Grupo Vazol involucra a Kener, manteniéndose como líder en toda la región de Latinoamérica, con los más elevados estándares de calidad.

Vivir más años con calidad de vida en México es una premisa fundamental de la sinergia de Hospitales Angeles y Laboratorios Kener, a fin de tener todos los elementos que requiere un hospital y no depender del extranjero.

“Los productos Kener van a tener algo muy importante: serán productos de calidad y como digo siempre productos que podamos utilizar como la primera elección y que podamos utilizar con nuestros propios hijos, sin la necesidad de depender, de importar materias primas o sin la necesidad de depender del extranjero”, planteó el presidente de Grupo Vazol.

Evolución

Juan Pablo Mañón, director general de Laboratorios Kener, apuntó durante entrevista que el portafolio de la farmacéutica evoluciona en el ecosistema de salud de Grupo Vazol con el firme compromiso de garantizar el abasto de medicamentos e insumos a Hospitales Angeles.

“Vamos a fabricar los medicamentos con la calidad que se sabe de Laboratorios Kener, una calidad que cumple perfectamente con todos los estándares nacionales e internacionales.

“Y esta producción de medicamentos se destina para abastecer, no solamente a Hospitales Angeles, sino también a otros grupos hospitalarios muy prestigiosos del país”, destacó Mañón.

En este sentido, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, comentó que el ecosistema de salud de Grupo Vazol fortalece su competitividad con los proyectos en marcha de Laboratorios Kener,

“Nos da ventajas competitivas por un lado, al tener un portafolio de productos diseñado específicamente para atender las necesidades de los médicos de Hospital Angeles Health System y además con una vocación y con una orientación a la calidad.

“Para tener medicamentos realmente que elevan el estándar de la medicina en México y también a la búsqueda de nuevas moléculas y de nuevas formas farmacéuticas que le ayuden a nuestros médicos a poder desempeñar mejor su función”, comentó Ruiz López.

La doctora Rosa Emilia Rivera Saldaña, especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, manifestó que contar con un centro de mezclas para producir soluciones intravenosas en el ecosistema de salud de Grupo Vazol será de gran beneficio para esta rama de atención médica.

“Los pacientes que requieren nutrición artificial, personalizada, que tiene que ser detallado el cálculo de mezclas de los nutrientes, es muy importante para mí saber que tengo un centro que me va a personalizar para mi paciente el requerimiento que él tenga”, comentó.

David Hugo Chávez, director médico de Laboratorios Kener, comentó que una función de las farmacéuticas es también la actualización profesional de los médicos y la difusión de las innovaciones en productos médicos.

“Lo ideal es que (la actualización) fuera a través de las academias, lo cierto es que las farmacéuticas son quienes generan la mayor innovación a nivel mundial y también es un actor importante, no sólo en la producción de medicamentos. También en la diseminación de la educación médica, responsable y ética. Y entonces también la relevancia de ese tipo de eventos”, dijo Chávez.