AMOTAC desquicia carreteras en Puebla por asesinato de su delegado

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) desataron una jornada de cierres y bloqueos intermitentes en las principales autopistas y carreteras de Puebla.

Esto, en demanda del esclarecimiento del asesinato de Estanislao Hernández Lozano, delegado del gremio en el municipio de Tepeyahualco, quien fue ultimado la semana pasada durante un asalto en el que fue despojado de su unidad de carga.

Las movilizaciones paralizaron puntos clave para la conectividad del centro y sur del país, afectando la circulación en la autopista México–Puebla a la altura de La María, la autopista Puebla–Atlixco sobre la Vía Atlixcáyotl, la carretera federal a Huejotzingo, la ruta Puebla–Córdoba a la altura de Acatzingo, la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, la federal a Tehuacán, así como accesos estratégicos en El Seco, las inmediaciones del complejo automotriz de Audi y el municipio de Teziutlán.

Los bloqueos se levantaron alrededor de las 16:30 horas.

El delegado estatal de AMOTAC en Puebla, Andy Rossini, expuso la indignación del sector ante la escalada delictiva y cuestionó la narrativa de seguridad que difunden las autoridades locales.

Reproducir Las movilizaciones generaron filas kilométricas de transporte de carga pesada.

“El motivo del cierre es porque mataron a uno de nuestros compañeros la semana pasada, le robaron su carro y también le quitaron la vida a manos de la delincuencia. Lo que exigimos es justicia y que se esclarezca este acto que da pena, que el gobierno del Estado siga diciendo que tiene a un Puebla tranquilo. Yo no le veo el amor a Puebla, el gobernador no está haciendo nada, al grado que solicitamos que la Presidenta se involucre con la Secretaria de Seguridad Ciudadana".

Advirtió que la vulnerabilidad de los operadores en las rutas poblanas ya no admite evasivas burocráticas, por lo que exigió la presencia e intervención directa de los mandos de seguridad federal para replicar estrategias de combate frontal al crimen organizado, tal como ocurrió en los límites con el estado de Veracruz.

"El operativo que hicieron Enjambre en la zona de Esperanza dio resultado; queremos que entren y que hagan el trabajo que tengan que venir de otros lados a coordinarse para que hagan el trabajo que Puebla necesita. Estamos llenos de discursos de papel".

Las movilizaciones generaron filas kilométricas de transporte de carga pesada, autobuses de pasajeros y vehículos particulares varados en los principales accesos carreteros a la zona conurbada de Puebla, mientras los inconformes amagaron con sostener la presión gremial hasta que se presenten órdenes de aprehensión y garantías operativas de vigilancia efectiva en los tramos más asediados por los asaltantes.