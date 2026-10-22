Docente del CCH Sur renunció antes de enfrentar proceso de rescisión

El docente que motivó parte de las inconformidades estudiantiles en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur renunció antes de enfrentar el procedimiento de rescisión que había solicitado el plantel, señalaron fuentes consultadas por este diario.

Este jueves, la Dirección del CCH Sur confirmó que el profesor ya no forma parte de la comunidad universitaria, en un boletín en el que informó sobre los avances y acuerdos alcanzados en tres mesas de diálogo con representantes del alumnado, realizadas los días 9, 12 y 16 de octubre.

Aunque la dirección no detalló las circunstancias de la salida del docente, las fuentes consultadas indicaron que el plantel había solicitado iniciar el procedimiento para rescindir su relación laboral, pero el profesor presentó su renuncia antes de que enfrentara ese proceso.

En el mismo comunicado, la dirección informó que, como parte de la atención al pliego petitorio estudiantil, se acordó acercar los servicios de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género al plantel, con atención presencial los martes.

También reportó que ha brindado acompañamiento institucional a los alumnos que lo requieren durante procedimientos jurídicos, incluida la gestión de justificantes de asistencia con el respaldo de la Secretaría Académica.

Como parte de las medidas preventivas, se pusieron en marcha campañas informativas en las redes sociales y la página oficial del colegio. Además, se trabaja en la organización de cursos, talleres y actividades de divulgación sobre violencia de género y derechos universitarios.

La Dirección reconoció que estudiantes manifestaron no tener intención de realizar un paro ni tomar las instalaciones, y que buscan privilegiar el diálogo para alcanzar acuerdos.

El plantel reiteró su compromiso de dar seguimiento a las demandas estudiantiles y a los compromisos establecidos durante las mesas de diálogo.