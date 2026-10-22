Jurado de EU presenta acusación contra “El Tanque”

Un Jurado Federal de Estados Unidos presentó una acusación formal en contra de Iván “N”, alias “El Tanque”, vinculado como uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y heredero del mando de este grupo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de este año.

Fuentes del Gabinete de Seguridad confirmaron que el Departamento de Justicia del gobierno estadunidense conformó que se presentaron cargos en contra de Iván “N” por su participación en delitos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetamina, a ese país, y posesión de un arma de fuego vinculada al narcotráfico.

Se estableció que, de ser declarado culpable, “El Tanque” podría enfrentar una condena mínima de 40 años de prisión y una máxima de hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

El Departamento de Justicia notificó este jueves al Gobierno de México sobre los cargos presentados en contra de quien es señalado como operador regional del CJNG, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Captura

“El Tanque” fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante una operación conjunta de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó al día siguiente el titular de la segunda, Omar García Harfuch.

La captura se realizó mediante trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

“El Tanque” también está relacionado, en México, con investigaciones por su presunta participación en homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.