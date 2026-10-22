Detienen en Nuevo León a presunto asesino de bebé

El hombre señalado como pareja sentimental de la madre del bebé de un año y 11 meses que murió el domingo en el Hospital Universitario de Nuevo León fue detenido este jueves en el municipio de García.

El sujeto fue localizado mediante labores de inteligencia y vigilancia por su presunta relación con el caso, de acuerdo a ABC Noticias.

Se trata de Leobardo “N”, de 35 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y violación.

El bebé falleció mientras recibía atención médica debido a un traumatismo abdominal y presentaba otros signos de golpes en el cuerpo.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en un domicilio de la colonia Paseo de Lincoln en García.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de ese municipio, el sospechoso fue localizado alrededor de las 18:41 horas en la colonia Valle de San Blas, donde policías de investigación lo interceptaron durante un operativo.

La detención ocurrió inicialmente por hechos presuntamente relacionados con delitos contra la salud.

Durante la revisión, los agentes aseguraron una mochila con dosis de una sustancia con características similares al cristal y hierba con apariencia de cannabis, además de una báscula gramera, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Al consultar sus datos en las plataformas policiales, los elementos detectaron la orden de aprehensión relacionada con el caso del bebé, por lo que procedieron con las diligencias correspondientes para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales.

La investigación por la muerte del menor comenzó después de que fuera trasladado a una clínica de García, desde donde se solicitó su envío al Hospital Universitario debido a la gravedad de su estado de salud. Sin embargo, el niño murió durante la atención médica.

Los primeros reportes señalaron que el cuerpo presentaba hematomas y aparentes lesiones, mientras que la valoración médica estableció un traumatismo en el abdomen.

La Fiscalía de Nuevo León también investigaba presuntas agresiones contra la madre del niño, identificada como Rosa, quien habría sido privada de la libertad y víctima de una agresión sexual. La mujer permanece bajo resguardo de las autoridades.

Como parte de las indagatorias, agentes ministeriales realizaron un cateo en el domicilio de la calle Patagonia, en la colonia Paseo de Lincoln, con el propósito de recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que el menor resultó lesionado.

Las autoridades municipales informaron que el detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación para los trámites correspondientes y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados durante la intervención.

La captura representa un avance en la investigación, aunque la responsabilidad del hombre en los hechos deberá determinarse ante las instancias judiciales.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la muerte del menor y las posibles agresiones denunciadas por su madre.