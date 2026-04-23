México, importante proveedor internacional de aletas de tiburón; falta regulación

México es el cuarto proveedor de América Latina y El Caribe de aletas de tiburón a Hong Kong, Singapur y Taiwán, lo que pone en grave riesgo a especies sobreexplotadas que no están protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, alertó el Centro para la Diversidad Biológica.

El tiburón martillo, tiburón de puntas blancas, tiburón sedoso, tiburón zorro de anteojos y el tiburón tigre, son algunas de las especies mexicanas clasificadas como "En Peligro Crítico", "Amenazadas" o "Vulnerables", en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), pero que son ignoradas por la legislación ambiental de nuestro país, a pesar de enfrentar una alta presión pesquera.

De acuerdo a la base de datos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre 2014 y 2022, México reportó exportaciones de tiburones, productos y subproductos, incluidas aletas de 12 especies a ocho países, con un promedio de 435 toneladas al año.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, destacó que con la exportación legal e ilegal de aletas de tiburón, nos enfrentamos a un problema mayor, porque nuestro país tiene un papel importante en el comercio internacional de estos productos marinos, por lo que se requiere trazabilidad, para saber de dónde provienen y un verdadero trabajo de conservación, "no sólo trámites de papel".

Recordó que de las 40 especies de tiburón listadas en CITES para su aprovechamiento, que se distribuyen en México, sólo tres tienen protección en la NOM-059, el tiburón blanco, el tiburón ballena y el tiburón peregrino.

Señaló que el resto dependen del cumplimiento de las vedas establecidas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), para proteger sus ciclos reproductivos, que van del 1 de mayo al 31 de julio en el Océano Pacífico y con fechas determinadas anualmente por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS), para el Golfo de México y Mar Caribe.

Explicó que la Conapesca trata de regular el esfuerzo pesquero a través de 523 permisos para la captura de tiburones y rayas, que supuestamente son vigilados con operativos de inspección y vigilancia en los litorales.

La sopa de aleta de tiburón se acostumbra dar en bodas o banquetes como símbolo de estatus y riqueza en China Foto: Pepe Romero

El maestro en Ciencias, advirtió que evidentemente esta estrategia no está funcionando, tras el reciente aseguramiento del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos de 50 mil aletas de tiburón secas en 20 cargamentos ilegales en tránsito de México a Hong Kong, que representan la muerte de entre seis mil 250 y 10 mil ejemplares, tomando en cuenta que cada uno tiene entre cinco y ocho aletas.

Agregó que México debe ser congruente y proteger al resto de las especies altamente vulnerables, por lo que el Centro para la Diversidad Biológica impulsa la inclusión del tiburón martillo común, el martillo gigante, el martillo liso y el mako de aleta corta en la NOM-059, con propuestas técnicas y acciones legales, ante la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Porque no basta con regular el comercio internacional en papel, México tiene que reconocer el riesgo de estas especies dentro de su propio marco legal", remató.

Venta clandestina de aletas

José (Pepe) Romero, presidente de Desmitificando Tiburones, relató que en 2019 durante una visita a Hong Kong, pudo corroborar la venta clandestina de aletas de tiburón secas, "de todo tipo y tamaño".

Comentó que los comerciantes presumían que el producto ilegal almacenado por cientos en costales, provenía principalmente de aguas mexicanas.

Destacó que uno de los principales usos de este producto es para hacer la sopa de aleta de tiburón, que se acostumbra dar en bodas o banquetes, como símbolo de estatus y riqueza en China.

El buzo y fotógrafo de naturaleza subrayó que las aletas de tiburón se utilizan también en la medicina tradicional de China, ya que se le atribuyen supuestos beneficios contra el envejecimiento, propiedades afrodisíacas y mejoras en la piel, articulaciones y sistema inmunológico.

No hay que ir tan lejos

Pepe Romero compartió además que en una reciente visita al mercado de la Nueva Viga, en la Ciudad de México, encontró a la venta carne de tiburón martillo a 50 pesos el kilogramo, una especie que se estima ha perdido hasta el 80 por ciento de su población en las últimas décadas debido a la sobrepesca.

Lamentó que en su mayoría eran ejemplares juveniles de baja talla, que ni siquiera pudieron reproducirse en su hábitat y que terminarán cocinados como bacalao, porque regularmente son vendidos como si fueran otras especies.

En algunos casos lo manejan como pechuga de cazón; ellos compran a 22 pesos el kilo a los pescadores y lo venden en 50 pesos, que sigue siendo muy barato, por eso muchas veces las pescadillas o los filetes de pescado frito, en realidad lo que tienen como ingrediente es tiburón, que es peligroso, porque la carne de tiburón es tóxica en mercurio para el humano", manifestó.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), de Estados Unidos, la carne de tiburón contiene altos niveles de mercurio, por lo que la deben evitar principalmente mujeres embarazadas, en edad fértil, madres lactantes y niños.

En exceso el mercurio ocasiona daños al sistema nervioso, ADN, dolor de cabeza y abortos.

Al ser depredadores que están en la cima de la cadena alimentaria, los tiburones acumulan este metal pesado a través de un proceso llamado biomagnificación.

Pechuga de cazón Foto: Pepe Romero

JCS