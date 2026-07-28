Sheinbaum garantiza opciones universitarias ante incertidumbre por examen de la UNAM

Frente a la incertidumbre generada por las presuntas irregularidades detectadas en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los jóvenes contarán con alternativas para continuar sus estudios superiores, al destacar la oferta educativa de instituciones públicas impulsadas por el Gobierno federal.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que, además de la UNAM, existen universidades como la Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras instituciones de educación superior que pueden representar una opción para quienes buscan cursar una licenciatura.

Nosotros podemos ayudar también con la Rosario Castellanos y con otras universidades, para que los estudiantes sepan que siempre van a tener una opción para estudiar una licenciatura, sea a distancia o sea presencial", expresó.

Sheinbaum destacó que el objetivo es que ningún aspirante se quede sin la posibilidad de acceder a la educación superior, independientemente de lo que determine la UNAM respecto al proceso de admisión correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1.

Jóvenes que presentaron su examen a la UNAM marchan sobre Insurgentes Sur rumbo a Rectoría. ALEJANDRO AGUILAR

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que la UNAM suspendiera de manera provisional el proceso de inscripción tras detectarse presuntas anomalías en el examen de ingreso, aplicado por primera vez en modalidad completamente virtual.

Respecto a las investigaciones, Sheinbaum reiteró que será la propia universidad la encargada de definir el futuro del examen, determinar si los resultados serán válidos o si será necesario repetir la evaluación, además de esclarecer cómo ocurrieron las irregularidades.

La mandataria insistió en que el gobierno federal respetará plenamente la autonomía universitaria y únicamente brindará apoyo si la UNAM lo solicita.

Asimismo, señaló que la institución deberá determinar si las irregularidades estuvieron relacionadas con la empresa encargada de la aplicación del examen o si algunos aspirantes hicieron uso de herramientas de inteligencia artificial para obtener ventajas indebidas.

En caso de que la universidad considere necesario presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), será una decisión que deberá tomar de manera autónoma como parte de sus investigaciones.