El comercio local se fortalece: BorreGO! lleva los sabores de Chihuahua al corazón de Distrito 1

BorreGO! es una tienda de conveniencia ubicada en Distrito 1, en la ciudad de Chihuahua, que nació con una filosofía distinta a la de las grandes cadenas comerciales: poner en el centro de su oferta los productos artesanales, regionales y de especialidad que identifican al estado. Su nombre, un guiño directo a la identidad chihuahuense, resume bien su espíritu: un negocio con carácter local, pensado para quienes valoran saber de dónde viene lo que consumen.

En un mercado saturado de opciones genéricas e intercambiables, BorreGO! emerge en Distrito 1 como una propuesta que voltea las reglas del juego: aquí, la calidad manda sobre el volumen y el orgullo regional va por delante de las marcas masivas.

Más que una tienda de conveniencia, el local funciona como un escaparate de lo mejor que produce Chihuahua. Entre sus estantes conviven la carne seca en versión enchilada y natural, el manguito enchilado de Cimarrón Botanas traído desde Ciudad Delicias, y especialidades artesanales como la Gota de Miel, el jamoncillo de Parral y los rollos de guayaba. Todo bajo un mismo criterio: frescura y rigor en cada producto que entra al inventario.

Excélsior

La propuesta de marca propia también tiene su espacio: palanquetas, pretzels con chocolate, nuez garapiñada, ate de membrillo y un imponente mazapán de un kilo forman parte del catálogo, evocando sabores que son parte de la tradición del norte. Y para el post trabajo, la tienda ofrece desde cerveza hasta licores premium, donde el sotol, orgullo del desierto chihuahuense, destaca con etiquetas como Sotol Cuernos Ultra Premium, convertido en una de las joyas de la casa.

"Un encuentro directo entre la memoria de los sabores tradicionales y la sofisticación de los productos importados.", comentó Omar Sánchez Navarrete, Gerente General de Retail.

La propuesta de BorreGO! fue destacada recientemente en Imagen Radio Chihuahua, donde se subrayó la identidad que define a este punto de venta: una curaduría cuidadosa que integra únicamente productos que cumplen con estándares claros de calidad, ofreciendo al consumidor una experiencia alineada con el sello de lo bien hecho en la región.

El mensaje es claro: quienes busquen calidad, sentido de pertenencia y una selección que equilibre lo local con lo global, tienen en BorreGO! su destino en D1. La invitación está abierta para recorrer sus pasillos y descubrir esa mezcla única que solo Chihuahua puede ofrecer.