El reto de los seguros en México

La falta de entendimiento sobre los seguros se mantiene como uno de los principales retos del sector, pese a la disponibilidad de canales y herramientas de comunicación. Así lo planteó Gerardo Rebollar, CEO de Hylant México, durante su participación en la primera mesa del Imagen Insurance Summit, quien compartió escenario con Fabiola Dosal, Head de Productos y Propuesta al Cliente de HSBC Life, y Juan José Anduaga, Director de Innovación y Alianzas Estratégicas en Dentalia.

Rebollar centró su intervención en el problema de fondo: los seguros son productos intangibles que resultan difíciles de explicar y, por lo tanto, de entender. Desde su perspectiva, el desafío consiste en lograr que las personas comprendan su utilidad.

“El reto verdadero está en que la gente conozca y aprenda más de los seguros. Estamos vendiendo algo muy difícil de transmitir”, afirmó.

Explicó que esta falta de entendimiento tiene consecuencias directas en la percepción del ramo. Cuando los usuarios no saben cómo utilizar su póliza o no tienen claridad sobre sus beneficios, se generan experiencias negativas que impactan en la confianza.

En su intervención el CEO de Hylant México también propuso tomar como referencia el ecosistema bancario, el cual ha logrado avanzar mediante la simplificación de productos, la digitalización y mejoras en la infraestructura.

Recordó que herramientas como las transferencias electrónicas marcaron un punto de inflexión al facilitar las operaciones y reducir fricciones para los usuarios, lo que impulsó su adopción.

La participación de Gerardo Rebollar en la segunda edición del Imagen Insurance Summit puso sobre la mesa la necesidad de replantear la forma en que se diseñan los seguros, con un enfoque en la accesibilidad y la experiencia del usuario como factores clave para el crecimiento del sector.