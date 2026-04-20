Chihuahua implementa estrategia alimentaria con alcance estatal

La gobernadora Maru Campos encabeza la estrategia NutriChihuahua para atender la desnutrición y la pobreza alimentaria en la entidad, con una inversión de 727 millones 746 mil 698 pesos. El programa es operado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a cargo de Rafael Loera, y ha beneficiado a más de 400 mil personas mediante acciones como comedores comunitarios, entrega de apoyos alimentarios y operación de unidades móviles.

Como parte de esta estrategia, se amplió la red de comedores comunitarios de 23 a 40 espacios en el estado y se mantiene una red de 388 estancias infantiles que brindan alimentación a la primera infancia. Además, se distribuyen desayunos fríos y calientes, así como insumos básicos como maíz, frijol y paquetes de semilla, dirigidos principalmente a población en situación de vulnerabilidad.

El programa también incluye la operación de una Unidad Móvil de NutriChihuahua, diseñada para llevar alimentos a comunidades sin acceso a infraestructura fija o en situaciones de emergencia. A través de los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno (CERENAM), se proporciona valoración nutricional y orientación alimentaria a mujeres, niñas y niños.

La implementación se realiza de manera coordinada entre la SDHyBC, el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. En términos de cobertura, la SDHyBC ha otorgado 479 mil 902 apoyos; el DIF Estatal ha registrado 7 millones 372 mil 904 acciones entre raciones y atenciones; y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas ha distribuido 116 mil 298 apoyos, principalmente en la región serrana.

En el marco del foro NutriChihuahua, autoridades estatales y representantes de bancos de alimentos, sector empresarial y organizaciones civiles revisaron el panorama de la pobreza alimentaria en la entidad y los retos para ampliar la cobertura del programa.