Buscan erradicar gusano barrenador en Chihuahua con perros especializados

En un afán de erradicar la presencia del gusano barrenador en el estado de Chihuahua, el gobierno del Estado incorporó cuatro perros con su entrenador, especializados en la detección del Gusano Barrenador en el ganado, los cuales reforzarán los protocolos de revisión en cuarentenarias y puntos de inspección de ingreso de ganado a la entidad.

Los canes son Dexter, Red, Onix y Rugal, cuatro ejemplares de la raza Pastor Belga Malinois, con edades que van de uno a dos años, los cuales desde noviembre de 2025 han recibido un entrenamiento especializado para identificar el aroma característico asociado a esta plaga.

El entrenamiento ha estado a cargo del instructor K9 Alberto Baeza, especialista con 20 años de experiencia en la formación de caninos para tareas de alta especialización y quien, desde 2012, ha capacitado a perros de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para labores policiales.

Tras capacitación especializada recibida por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Baeza fue asignado para desarrollar este nuevo modelo enfocado en sanidad pecuaria.

De acuerdo con el especialista, el proceso de entrenamiento se llevó a cabo mediante la técnica de impronta olfativa, con muestras provenientes de zonas del sur del país donde se han registrado casos de GBG.

Estas muestras incluyen aromas obtenidos de diferentes especies de sangre caliente y de diversas áreas anatómicas afectadas, con el propósito de que los canes desarrollen una capacidad de detección amplia y altamente precisa.

La inversión realizada para este proyecto asciende a cerca de 2 millones de pesos, que incluyen la adquisición inicial de los ejemplares, su entrenamiento especializado, equipamiento y adecuación de jaulas y unidades de traslado.

fdm