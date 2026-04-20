En marcha plan de obras 2026 del Issste; se aplicará en 241 unidades médicas

Con el objetivo de seguir ampliando la red hospitalaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) está en operación el Plan de Obras 2026, informó su director general Martí Batres Guadarrama.

Añadió que con la construcción, ampliación y remodelación de 241 unidades médicas en todo el territorio nacional se avanzará en la descentralización de los servicios para acercar la atención de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia.

Dentro de los proyectos, se encuentran los trabajos en la Clínica Hospital de Cherán, Michoacán, y el rescate del antiguo hospital “Vasco de Quiroga” en Morelia, señaló el funcionario.

Me da gusto informarles que continúan las obras en el ISSSTE. Estamos construyendo nuevas unidades médicas.También estamos reconstruyendo y rescatando el viejo hospital ‘Vasco de Quiroga’, en Morelia”.

Estas obras se suman a las que ya se inauguraron en Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y Oaxaca, Oaxaca. Cortesía

Construirán hospital de Tlaltelolco

El plan de obras 2026 del ISSSTE incluye nuevos Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en Rincón de Romos, Aguascalientes, y Texcoco, Estado de México.

En la Ciudad de México, destaca la construcción del nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” en la unidad Tlatelolco, el cual estuvo abandonado por más de 14 años, y cuyo inmueble fue demolido el año pasado.

En unas semanas iniciará la construcción del nuevo hospital ‘Dr. Gonzalo Castañeda’. Estamos transformando al ISSSTE”, informó Martí Batres.

Explicó que estas obras se suman a las que ya se inauguraron en Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y Oaxaca, Oaxaca.

fdm