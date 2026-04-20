La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 20 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 20 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 20 de abril de 2026

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8:36 Horas | Sheinbaum revisa violaciones a la ley por actuación de en campo de agentes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revisa si hay violaciones a la Ley de Seguridad Nacional luego de que dos agentes de Estados Unidos participarán en un operativo en Chihuahua y los cuales murieron tras un accidente automovilístico. Además, dejó en claro que su gobierno y el gabinete de seguridad desconocían de este tema.

"No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México. Estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de Estados Unidos y revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional", dijo.

7:55 Horas | Se registraron 307 mil 241 aspirantes al programa 'Mi derecho mi lugar'

Un total de 307 mil 24 aspirantes se registraron al programa 'Mi derecho mi lugar' para ingresar al bachillerato, de los cuales sólo el 15% decidió hace el examen para entrar a algún plantel de la UNAM o del IPN, informó Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior.

La funcionaria dio a conocer que los resultados se pondrán consultar el 18 de agosto y si a alguien se la pasó el registro se les brindará atención del 19 al 26 de agosto.

7:45 Horas | El 65.5% de gasolineras venden el diésel en $28.50 o menos

El 65.5% de gasolineras en el país venden el diésel en $28.50 pesos por litro o menos, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, quien destacó que de ellas, el 54.06% lo comercializa en menos de $28.28.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay razón para incrementar los precios, pues se están dando incentivos para que no haya impactos al consumidor, por lo que advirtió que aquellas estaciones de servicio que lo vendan más caro se les hará una revisión exhaustiva con el SAT y con todas las instituciones del gobierno de México.

vjcm