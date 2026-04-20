Fiscal de Chihuahua aclara presencia de agentes de EU fallecidos en accidente

La muerte de cuatro funcionarios en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua ha derivado en una puntualización clave por parte de las autoridades estatales: no hubo participación de agentes estadounidenses en operativos dentro del estado. El fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno, aclaró que los dos ciudadanos de Estados Unidos fallecidos se encontraban en actividades de capacitación, no en acciones de campo, lo que descarta —según su versión— cualquier intervención directa en tareas de seguridad.

El siniestro ocurrió entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril, cuando un convoy regresaba de un operativo contra laboratorios clandestinos en una zona serrana. De acuerdo con la información oficial, la unidad que encabezaba el grupo derrapó en un tramo complicado, cayó y posteriormente se incendió, provocando la muerte de cuatro personas: dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos instructores vinculados a la embajada estadounidense.

Desde el primer momento, el hecho generó interrogantes sobre la presencia de personal extranjero en el contexto de operativos de seguridad en México, un tema particularmente sensible por sus implicaciones legales y políticas.

“No hay operaciones conjuntas”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante su conferencia matutina. Ahí reconoció que no tenía conocimiento previo sobre la presencia de personal estadounidense relacionado con los hechos y subrayó la necesidad de esclarecer las circunstancias.

Hay colaboración, hay cooperación, pero no hay operaciones conjuntas ni por tierra ni por aire”, afirmó la mandataria.

Capacitación en drones, no despliegue operativo

En respuesta, el fiscal Jáuregui Moreno precisó que los agentes estadounidenses no participaron en el operativo donde se localizó un narcolaboratorio. Según explicó, los instructores extranjeros se encontraban en un punto distinto, desarrollando actividades formativas dirigidas al personal estatal.

Jamás se informó de que hubiera capacitación de agentes norteamericanos en el operativo porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narco laboratorio”, sostuvo el fiscal.

Detalló que dichas capacitaciones estaban enfocadas en el uso de tecnología de drones, una herramienta cada vez más relevante en labores de inteligencia y vigilancia. Estas actividades, explicó, forman parte de esquemas de cooperación bilateral orientados al fortalecimiento técnico de las instituciones de seguridad mexicanas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias por la muerte de los funcionarios, además, destacó los riesgos inherentes a las tareas de seguridad y reconoció la labor de quienes participan en programas de colaboración entre ambos países.

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