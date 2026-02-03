Colapso de puente deja incomunicadas tres comunidades en Hidalgo

El colapso de un puente vehicular en el municipio de Jacala de Ledezma, en la región serrana del estado de Hidalgo, provocó la interrupción total del tránsito entre las comunidades de La Palma, Quetzalapa y Vado Hondo, afectando de manera directa la movilidad y las actividades cotidianas de la población.

El incidente se registró cuando un camión de carga pesada tipo Torton, que transportaba block, intentó cruzar la estructura. El peso del vehículo habría excedido la capacidad del puente, ocasionando su desplome de forma repentina.

A pesar de la magnitud del suceso, no se reportaron personas lesionadas; no obstante, las pérdidas materiales aún no han sido cuantificadas por las autoridades.

Tras el hecho, personal técnico de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible se trasladó al lugar para llevar a cabo una evaluación de los daños.

Derivado de la inspección, se determinó que la reconstrucción del puente en el mismo sitio no es viable, debido a las condiciones del terreno y al avanzado deterioro de la estructura colapsada.

Abren paso provisional tras accidente

Ante la contingencia, habitantes de las comunidades afectadas, con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, implementaron un paso provisional mediante la colocación de tubos, con el fin de restablecer de manera parcial la comunicación.

Dicho acceso permite únicamente el tránsito peatonal y de vehículos ligeros, por lo que representa una solución temporal.

El colapso de esta infraestructura ha generado afectaciones significativas en el traslado de productos, el acceso a servicios de salud y la conectividad regional.

Las comunidades de La Palma, Quetzalapa y Vado Hondo permanecen a la espera de una intervención integral por parte de las autoridades competentes que permita la construcción de una nueva vía segura y definitiva.

RLO