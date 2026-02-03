Localizan sin vida a Adela, mujer reportada como desaparecida en Hidalgo

La organización civil Sonrisas Perdidas informó la localización sin vida de una mujer que correspondería a Adela Cruz Cruz, de 39 años, reportada como desaparecida desde el 26 de enero en la región de Tula, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, la mujer fue vista por última vez en la comunidad de Bomintzhá, en el municipio de Tula de Allende, lo que derivó en la activación de fichas de búsqueda y acciones de localización por parte de familiares, vecinos y organizaciones civiles.

¿Dónde y cuándo fue reportada como desaparecida Adela Cruz?

Según la ficha difundida por Sonrisas Perdidas, Adela Cruz Cruz fue reportada como no localizada el 26 de enero de 2026, tras perderse contacto con ella en la comunidad de Bomintzhá. La organización difundió datos personales y señas particulares con el objetivo de facilitar su identificación y localización.

Desde ese momento, familiares y personas cercanas iniciaron acciones de búsqueda en la zona, además de solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Protestas y bloqueos para exigir su localización

Como parte de las exigencias para acelerar las labores de búsqueda, habitantes de la región realizaron un bloqueo carretero el fin de semana anterior en la vía Jorobas–Tula, a la altura del municipio de Atotonilco de Tula.

Los manifestantes solicitaron a las autoridades estatales reforzar los operativos y dar seguimiento puntual al caso, ante la falta de información oficial sobre los avances en la localización de la mujer. Hallazgo de un cuerpo en la región de Tula

Un día antes de que la organización civil informara sobre la localización sin vida, vecinos de la comunidad de La Cañada reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en el fondo de un barranco, con signos de violencia y parcialmente calcinado.

Tras el aviso, personal ministerial acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para la práctica de estudios forenses que permitan establecer su identidad y la causa de la muerte.

Autoridades aún no confirman identidad ni causa de muerte

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y la Comisión de Búsqueda de Personas no han confirmado de manera oficial que el cuerpo localizado corresponda a Adela Cruz Cruz, ni han informado sobre líneas de investigación o resultados periciales.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Adela Cruz Cruz tenía 39 años, complexión robusta, tez moreno claro y estatura aproximada de 1.53 metros. Como señas particulares, se indicó una cicatriz por cesárea y tatuajes de unas alas con las letras “J.D.M.” en la espalda baja y tobillo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía leggings negros, chamarra negra y tenis deportivos.

El caso ha generado consternación entre los habitantes de la región, quienes mantienen la exigencia de que se esclarezcan los hechos y se finquen responsabilidades conforme a la ley.

RLO