Hay 3 detenidos por coche bomba en Zacatecas; disputa entre CJNG y cártel del Pacífico, una línea de investigación

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hay tres detenidos por el coche bomba en el municipio de Ojocaliente, en Zacatecas, además de que una de las líneas de investigación es la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.

“Estas detenciones y las tareas de investigación han permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de otras personas que participaron en el traslado y la colocación del vehículo. Esta no es una investigación terminada y se está apoyando en toda la Fiscalía General de Justicia hasta detener a todos los responsables y eliminar estas células delictivas que generan violencia”, explicó.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Guadalupe, Zacatecas, el titular de Seguridad informó que los detenidos fueron identificados como Juan Pedro 'N', señalado como el responsable principal de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia.

Omar García Harfuch relató que, posteriormente, en otra acción del gabinete de seguridad con las autoridades locales, fueron detenidos Hipólito 'N' y Miguel 'N', quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio. Ambos están relacionados con una célula delictiva con operación en Aguascalientes y Zacatecas.

De acuerdo con los datos recabados, ambos habrían realizado labores de vigilancia para realizar la agresión. El funcionario federal aclaró que las investigaciones no están concluidas por esta agresión que dejó un saldo oficial de 11 personas lesionadas, incluyendo civiles, policías y tres menores de edad, además de severos daños materiales.

García Harfuch reconoció que en distintas regiones de Zacatecas persiste una confrontación entre células delictivas, principalmente Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico, que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas, que generan disputas y agresiones contra las autoridades.

“Esa disputa sigue generando estos episodios de violencia y agresiones contra las autoridades. Precisamente, una de las líneas de investigación sitúa la agresión en el contexto de la disputa que de la disputa que mantienen células delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico”, indicó.