Concluyen trabajos de remoción de escombros tras explosión en Ojocaliente, Zacatecas

En Ojocaliente, Zacatecas, concluyeron los trabajos de remoción de escombros y se levantó la fase de contingencia del Plan DN-III-E del Ejército Mexicano, activado para atender las afectaciones provocadas por la explosión de un auto-bomba frente a las instalaciones de la comandancia de Seguridad Pública.

El gobierno estatal asegura que las viviendas dañadas serán reparadas y que los afectados recibirán apoyos, así lo informó Rodrigo Reyes, secretario general de gobierno de Zacatecas.

“Tenemos un equipo de estructuralistas que están evaluando los daños de las viviendas, calculamos que alrededor de diez viviendas tienen un daño estructural, no que ya sean inhabitables, pero si necesitan una mejora o una rehabilitación más profunda, el resto de las viviendas son daños que podríamos llamarles menores, vidrios, canceles, que también se van a atender, se les va a ayudar a las personas para rehabilitarlos”, detalló.

Damnificados no se sienten escuchados

Sin embargo, no todos los damnificados se sienten escuchados, tal es el caso de Elvia, vecina de la comandancia.

“Yo en lo personal, hablo por mí, que no me han hecho, ni siquiera han venido los peritos, estuve esperándolos ayer y no llegaron, estaba esperando a obras públicas, no llegaron (…) porque es justo que nos den ya, porque no tenemos dinero, yo al menos no”, dijo.

-¿Por lo menos le ayudaron a limpiar?

“Tampoco”, agregó.

La explosión provocó el derrumbe de viviendas aledañas.

Las bardas caídas fueron suplidas por láminas metálicas y varios afectados temen que el apoyo se quede en eso, expresó de forma anónima uno de los afectados.

“Prácticamente pusieron nada más para, según eso para evitar la rapiña, también pienso que es para maquillar”, señaló.

En medio de la tragedia, voluntarios se organizaron para mostrar solidaridad con los damnificados y con los trabajadores que atendieron la contingencia.

Se instaló un carrito de tacos en la zona cero y otras personas llevaron aguas frescas.

“Un muchacho que vive en Reno, Nevada… pues entre los dos, nos pusimos de acuerdo para darle taquitos”, comentó Nora Cervantes, quien atendió el puesto gratuito de comida.

Habitantes de Ojocaliente, como Carlos Díaz, lamentaron que la violencia extrema haya alcanzado su comunidad y ya ven lejano el otrora pueblo tranquilo.

“Es difícil recuperarse de un golpe tan duro pero la realidad de las cosas es que en todo México se pone de esta manera, un día lo enfrenta un municipio, de otro estado, lo que sea y Ojocaliente pues se está reponiendo de esta situación”, afirmó.

Salvador Gutiérrez lamentó el clima de violencia que se vive en la región.

“No estoy seguro, está cabrón”, dijo.

Algunos han calificado esto como un acto de terrorismo.

“Pues no sé cómo estén las cosas esas, pero si está cabrón”, agregó.

Los afectados por la explosión aún confían en que las promesas de apoyo gubernamental no queden solo en el discurso, aunque lamentan que el gobernador no haya viajado a Ojocaliente.

“¿Por qué el señor gobernador no se da una vuelta aquí?, aquí lo necesitamos, aquí lo apoyamos, aquí todo mundo lo apoyamos… ahora nos da la espalda”, reclamo Elvia.

Corporaciones de seguridad pública estatales y federales se sumaron a los patrullajes de la policía municipal para reforzar la vigilancia en la región, convertida en campo de batalla de grupos delictivos antagónicos.