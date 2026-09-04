La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 4 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 4 de septiembre de 2026 desde Zacatecas, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por el gobernador David Monreal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

7:48 Horas | Suman 3 detenidos por ataque con explosivo en Ojocaliente, Zacatecas; usaron 200 kg de material explosivo: García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en el artefacto improvisado que se usó para el ataque en la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas, se usaron aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo y hasta ahora suman tres detenidos, unos de ellos quien fue el colocó el artefacto y los otros dos desempeñaron labores de vigilancia.

El funcionario federal aseguró que la investigación no está cerrada y se sigue trabajando para detener a todos los responsables, incluidos los que no se encuentran en Zacatecas. Agregó que una de las líneas de investigación de la agresión está relacionada con la disputa entre el cártel de Jalisco y el cártel del Pacífico.

La explosión del artefacto explosivo el pasado 30 de agosto dejó un saldo de 11 personas heridas, 10 viviendas dañadas, 53 con daños menores y 15 autos afectados.

Mañanera de Sheinbaum hoy 4 de septiembre: Video completo