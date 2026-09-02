Sin apoyos, damnificados por explosión de coche bomba reparan sus viviendas con recursos propios

La Fiscalía General de la República atrajo la investigación por la explosión de un coche bomba ocurrida el domingo 30 de agosto frente a la comandancia de Policía Municipal de esta localidad. Las autoridades señalan como probable responsable a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras la detención de Juan Pedro “N”, de 29 años, quien habría participado en la logística del ataque.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó la detención: “Ya se tiene un detenido, que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia aunque esta investigación ya la atrajo la Fiscalía General de la República, esperamos que en las investigaciones haya datos que se puedan arrojar de manera rápida para que las Fiscalías sigan avanzando en la investigación y en su momento procesal debido lo den a conocer”

Damnificados por explosión de coche bomba en Ojocaliente reparan sus viviendas con recursos propios Omar Hernández

Pese al aumento de los patrullajes militares y policiales, los pobladores mantienen el temor a nuevos ataques. La cercanía del edificio de Seguridad Pública, lejos de generar confianza, les provoca preocupación.

Uno de los afectados, Rubén Martínez, expresó: “Un poco asustadón” ¿Hace falta reforzar la seguridad? “Yo pienso que si (…) y luego está muy mal la de esta, la aquí, de los de estos, policías ¿No? Porque pues está céntrico ¿No?”

Damnificados por explosión de coche bomba en Ojocaliente reparan sus viviendas con recursos propios Omar Hernández

El gobierno estatal se comprometió a apoyar al Ayuntamiento para reubicar el edificio de la Policía Municipal, que presenta daños estructurales que imposibilitan su uso. Al respecto, el secretario general de Gobierno señaló: “Por supuesto, si, ese fue uno de los temas que ya comentamos, el propio alcalde ahorita comentaba que si hizo la solicitud a destiempo pero aún así vamos a ver cómo hacerlo para ver si se puede apoyar al municipio, es una responsabilidad municipal, pero vamos a ver de qué manera hay posibilidades de poder apoyarlo para ya reubicarlo a la brevedad posible”

Sin embargo, a dos días del atentado, los apoyos se han quedado en discursos. Los damnificados han tenido que costear con sus propios recursos las reparaciones temporales de sus viviendas. Elvia Fernández, una de las afectadas, mostró las improvisadas medidas que ha tomado: “Pásele para que vea… me pusieron hule, por ahí por mientras compré hule porque se mete mucho el polvo y el aire” ¿Ese se lo dieron o usted lo compró? “No, yo lo compré, yo lo compré mire, también aquí en la puerta, aquí tuve que comprar esta para que no se me viniera el polvo de la tierra, porque está la puerta suelta” ¿Ya la vinieron a censar, ya le dijeron qué tipo de apoyo más o menos le van a dar? “No, nada… nada”

Algunos perdieron no solo su vivienda, sino también su medio de sustento. La misma Elvia Fernández relató: ¿Usted tenía una estética? “Si” ¿Ya ni siquiera esa la va…? “No” ¿De eso se sostiene? “Si”

Soledad Ríos, voluntaria de Protección Civil, subrayó la gravedad de la situación: “Ella es una señora sola que se sostenía de su estética, entonces ella se requiere la ayuda humanitariamente, porque si no ¿De que la va a hacer?”

Tras la cancelación de la Feria de la Tuna y la Uva a causa de la explosión, los pobladores solicitaron al gobierno que los recursos destinados a la celebración se canalicen a favor de los damnificados.