Inzunza no suelta a bancada de Morena en el Senado

A pesar que el pasado 26 de agosto anunció que, “por decisión propia”, dejaba la bancada de Morena en el Senado y se declaraba senador “independiente”, el sinaloense Enrique Inzunza no ha realizado los trámites legales para dejar de ser parte del grupo parlamentario morenista, no ha notificado ni a la bancada oficialista ni a la Mesa Directiva del Senado, por lo que él, legalmente, es parte de los morenistas.

Además, dijo que esperará la decisión de la Mesa Directiva para saber si le quitan la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, pero, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 122 del Reglamento del Senado, ésa es facultad exclusiva de los Grupos Parlamentarios, que se lo hacen saber a la Jucopo y ésta lo notifica a la Mesa Directiva, para que, a su vez, el pleno conozca las decisiones.

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Por eso, está obligado a presentar a la Secretaría Técnica de la bancada de Morena el oficio de que deja de pertenecer a ella y también debe presentar el oficio a la Mesa Directiva del Senado, para dar cuenta al pleno del Senado que ya no forma parte de un grupo parlamentario.

Pero a ocho días de su anuncio, no lo ha hecho.

Inzunza, por eso, no puede autoconsiderarse un senador “independiente”, porque él no llegó al Senado como candidato independiente; si concreta su salida del grupo morenista, legalmenmte es un senador sin grupo parlamentario.

En exclusiva, el pasado 26 de agosto, Excélsior reveló que, pese a la presión de sus propios compañeros de bancada, Inzunza no solicitará licencia para separarse de su cargo, pero tendrá que salir de la bancada de Morena y declararse senador sin grupo parlamentario, por lo que perderá la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y las posiciones de poder interno que tuvo al amparo del morenismo.

Reproducir Enrique Inzunza solicitó licencia al Senado tras orden de extradición de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. #EnriqueInzunza #estadosunidos #noticias

El pasado 25 de agosto, después de tres días de constantes participaciones de diversos senadores en los chat de WhatsApp que tiene la bancada de Morena en el Senado, para pedir que Inzunza solicite licencia, porque no quieren que el peso de la polémica que desata su situación y las consecuencias de su presencia en la Cámara alta afecten al partido, la decisión fue que el sinaloense dejara de ser parte de Morena.

De acuerdo con información obtenida ese martes, después que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara por primera vez que sí era pertinente que Inzunza solicitara licencia, y ante la constante negativa de él para dejar su escaño, Morena en el Senado acordó pedirle al legislador su salida de la bancada.

Al publicarse la información de Excélsior el 26 de agosto, esa misma tarde el senador Inzunza usó sus redes sociales para informar que a partir de ese día dejaba de pertenecer a la bancada de Morena, por decisión propia, y que se declaraba senador “independiente”.

Después, el 31 de agosto, primer día que se presentó en el Senado, luego de 125 días de ausencia desde que el gobierno de Estados Unidos informó que solicitó a México su detención, por estar involucrado con el Cártel de Sinaloa, Enrique Inzunza aseguró que su salida del grupo fue decisión de él y que no fue producto de un acuerdo, aunque este diario documentó el hecho antes de que ocurriera.

Las reglas internas del Senado establecen que la pertenencia de un senador a un grupo parlamentario es decisión de él; sin embargo, si el grupo parlamentario informa a la Mesa Directiva que uno de sus integrantes ya no forma parte del conjunto, la mesa no puede evitar que la bancada lo dé de baja.