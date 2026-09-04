Higinio revive a Sibaja tras polémica por boda

El político mexiquense Daniel Sibaja González se convirtió en el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, por una decisión del nuevo presidente, Higinio Martínez, quien a pesar de tener la facultad exclusiva de hacer ese nombramiento, el miércoles decidió someterlo a votación de la Mesa Directiva y fue aprobado por unanimidad.

Sibaja fue secretario de Movilidad del gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México, pero dejó esa posición tras una polémica por las críticas que desató su boda, la cual fue considerada ostentosa, pero desde entonces Martínez, lo ha defendido, pues en su momento consideró que un servidor público puede gastar su dinero como lo considere, que no se usaron recursos públicos y consideró que lo verdaderamente importante es el resultado de su trabajo como responsable de un área del gobierno.

En el mes de noviembre de 2024, el morenista Daniel Sibaja contrajo matrimonio y en diversas cuentas de redes sociales se difundió que la boda tuvo un costo de cinco millones de pesos. A pregunta expresa, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia a ese tema y refirió que no está de acuerdo con excesos.

Fue en enero pasado cuando Sibaja dejó la Secretaría de Movilidad y en junio pasado, durante el Mundial de fútbol, fue visto en el juego inaugural, realizado en el Estadio Ciudad de México, lo que hizo resurgir la polémica por su boda.

De acuerdo con su currículo oficial, de 2021 a 2023 fue diputado local del Estado de México por el Distrito 42 de Ecatepec; fue presidente de la Comisión de Reforma Constitucional. De 2019 a 2021 fue síndico de Egresos Municipales en Ecatepec y responsable de la vigilancia de los recursos públicos.

Entre 2018 y 2019 fue secretario técnico de los morenistas en San Lázaro, cuando Mario Delgado fue el coordinador de la bancada.

Ya tenía seis años de trabajar con Mario Delgado, pues fue uno de sus colaboradores cuando fue senador en las LXII y LXIII Legislatura, del 2012 al 2018, en los que fue su asesor.

Pero también es un político de la confianza del senador Higinio Martínez.

De acuerdo con la nómina oficial del Senado, la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva tiene asignado un salario mensual bruto de 172 mil 486 pesos, que después de impuestos queda en 121 mil 927 pesos mensuales netos.

Hasta el momento no existen las especificaciones del trabajo que desempeña un secretario técnico de la Mesa Directiva, pues en el Reglamento sólo existen referencias concretas al trabajo del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de trabajo, tanto ordinarias como especiales y bicamarales.