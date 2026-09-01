Un detenido por explosivo en comandancia de Ojocaliente; 11 personas lesionadas

Autoridades de Zacatecas detuvieron a un presunto integrante del grupo criminal que habría participado en el ataque con explosivos registrado cerca de la comandancia municipal de Ojocaliente, una agresión que dejó 11 personas heridas, entre ellas una policía y tres menores de edad, además de daños en alrededor de 40 viviendas y 11 vehículos.

La detención ocurrió en la localidad de Piedra Gorda, municipio de Cuauhtémoc, como resultado de trabajos de inteligencia desplegados después de la explosión ocurrida la noche del lunes.

Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad de Zacatecas, informó que las autoridades ubicaron un domicilio donde presuntamente se encontraban integrantes de un grupo criminal.

A través de trabajos de inteligencia se logró detectar un domicilio en Piedra Gorda en donde supuestamente se encontraban algunos criminales, algunos delincuentes”, dijo.

El funcionario agregó que durante el operativo fue localizado uno de los presuntos participantes en el atentado.

Efectivamente, al hacer el recorrido se localizó a uno de los integrantes, porque hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que llevó a cabo el atentado de ayer por la tarde”, añadió.

De acuerdo con fuentes consultadas por N+, el detenido pertenecería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal a la que se atribuyen otros ataques contra autoridades en Zacatecas. Esta información forma parte de las líneas de investigación y deberá ser acreditada por las autoridades correspondientes.

La "zona cero" en Ojocaliente: el tránsito local se abre paso entre los severos daños materiales causados por la detonación. Cuartoscuro

Explosión fue provocada con un vehículo

La agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando un vehículo estacionado cerca de la comandancia municipal de Ojocaliente explotó luego de que un artefacto colocado en su interior fuera activado de manera remota.

La onda expansiva provocó daños en inmuebles ubicados en varias calles alrededor del punto de la explosión. Informes preliminares señalaron afectaciones hasta cuatro cuadras a la redonda.

Las viviendas ubicadas más cerca del lugar registraron los daños más severos, con muros derribados o agrietados, además de puertas y ventanas destruidas.

En total, las autoridades contabilizaron aproximadamente 40 viviendas afectadas y 11 vehículos dañados.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, explicó que entre 10 y 15 viviendas presentan daños que requieren una evaluación especializada.

Alrededor, como ya se dijo, de 10 viviendas, tal vez 15 viviendas tengan un daño que vale la pena que sea analizado por el equipo especializado de la Secretaría de Obras Públicas, y el resto de las viviendas, estamos hablando en total de cerca de 40 viviendas afectadas, aproximadamente”, señaló.

El funcionario explicó que el resto de los inmuebles presentan afectaciones menores.

El resto de las viviendas presentan daños menores que pueden ser daños en los cristales o daños en algunas puertas o en algunas partes de herrería que serán atendidas de manera inmediata”, aseguró.

Tres personas continúan hospitalizadas

La explosión dejó 11 personas heridas. Entre las víctimas se encuentra una elemento de la Policía y civiles que se encontraban en las inmediaciones de la comandancia.

Tres menores de edad también resultaron afectados.

Reyes Mugüerza informó que tres de los heridos permanecen hospitalizados, aunque se encuentran estables.

La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades para permitir el procesamiento de los indicios relacionados con la explosión.

Investigan posible represalia del CJNG

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el ataque contra la comandancia podría estar relacionado con la detención, ocurrida el sábado anterior, de un presunto integrante del CJNG en Villa García, municipio ubicado en los límites de Zacatecas con Aguascalientes.

El detenido fue identificado como William Ariel “N”, de 18 años, quien contaba con una ficha de búsqueda desde mayo pasado.

Las autoridades investigan si la explosión fue una reacción a esa detención.

A ello se suma otro elemento de la investigación: el vehículo utilizado en el ataque había sido reportado como robado en Jalisco en abril de este año.

El CJNG aparece como una de las principales líneas de investigación por el ataque con un coche-bomba contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente. Cuartoscuro/Adolfo Vladimir

Vecinos reclaman atención tras la explosión

Durante la mañana posterior al ataque, habitantes de la zona increparon al alcalde debido a la falta de apoyo para retirar los vidrios rotos y otros residuos provocados por la onda expansiva.

Reyes Mugüerza aseguró que se desplegarían cuadrillas y maquinaria para atender los daños y retirar los escombros “vivienda por vivienda”.

La mayoría de los inmuebles ubicados en la calle donde ocurrió la explosión, dijo, se encontraban deshabitados.

El gobierno estatal también anunció la participación de personal especializado para determinar las condiciones estructurales de las viviendas afectadas.

Las autoridades advirtieron que algunas reparaciones podrían tomar tiempo, aunque no establecieron un plazo definitivo.

Es muy importante decirles que estos análisis tal vez tomen un poco de tiempo, pero de manera inmediata se van a estar llevando a cabo algunas acciones como la colocación de vidrios y, por supuesto, la reparación de canceles y de puertas, a través también del trabajo conjunto con la Secretaría de Obras Públicas del municipio”, explicó el secretario de Gobierno.

Ojocaliente retoma actividades este martes

Tras el despliegue de seguridad y las primeras labores de atención a las viviendas afectadas, las autoridades locales anunciaron que este martes se normalizarán las actividades escolares, laborales y productivas en Ojocaliente.

La investigación sobre la explosión continúa para determinar quiénes participaron en la colocación y activación del artefacto, así como establecer con precisión el móvil del ataque.

Por ahora, la detención de un presunto implicado representa uno de los primeros avances de las autoridades en la investigación de la agresión registrada cerca de la comandancia municipal.